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Премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского состоится на Римском кинофестивале

4 октября
2019 год

Новости кино >>
4 октября 2019
Премьера картины Андрея Кончаловского «Грех» состоится 27 октября в рамках Международного Римского кинофестиваля, в российский прокат фильм выйдет 14 ноября, сообщает компания WDSSPR, которая будет выпускать ленту.

Премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского состоится на Римском кинофестивале
фото: WDSSPR

Андрей Кончаловский в фильме «Грех» обращается к некоторым моментам жизни Микеланджело Буонарроти, показывая глубокую человечность гения эпохи Возрождения. Мы встречаем Микеланджело в тот момент, когда он параллельно работает над двумя проектами: гробница папы Римского Юлия и фасад Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. На него давят его заказчики – с одной стороны Медичи, с другой – Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Он вынужден лгать и предавать, чтобы сохранить отношения с двумя влиятельными семьями и выполнить оба заказа, но вместе с тем грезит идеей создать что-то настолько прекрасное, что сможет искупить его грехи. С помощью фильма «Грех» режиссёр пытается проникнуть в мир человека эпохи Возрождения, со всеми его предрассудками и верованиями, который борется с властными людьми своего времени, находится в конфликте со своей семьей и, в первую очередь, с самим собой.

«Мой фильм – это не размышление о живописи Микеланджело. Я вовсе не хотел снимать фильм о его произведениях. Моей задачей было показать человека Ренессанса, который был гениальным художником и вместе с тем обычным человеком со своими слабостями, страхами и недостатками. На самом деле я больше заинтересован не талантом Микеланджело как таковым, а самим персонажем и его отношениями с эпохой, полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой», – подчеркивает Кончаловский.

Производство ленты поддержал лично Алишер Усманов, который выступил генеральным продюсером картины.

«Я с большим трепетом отношусь к Италии и восхищаюсь её культурным и историческим богатством. Сложно переоценить значение этой страны для русской культуры. В эпоху Возрождения меценатство считалось делом крайне ответственным: благотворители учились поддерживать художников, верить им и ценить их, не вмешиваясь в творческий процесс. Именно этот принцип я беру за основу, когда сотрудничаю с выдающимися деятелями культуры», – отметил Усманов.

Съемки картины проходили в регионах Тоскана и Лацио, а также в Риме, где жил и работал художник. Роль Микеланджело исполнил итальянский актёр Альберто Тестоне. Фильм стал совместной постановкой «Фонда Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств» и итальянской компании Jean Vigo Italia при участии Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Первого канала и Rai Cinema. На питчинге Минкультуры в 2017 году сообщалось, что бюджет картины составляет 780 млн рублей.
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