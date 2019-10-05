ревью

Новости кино Ксавье Долан собирается снять свой первый сериал В основу будет положена пьеса «Ночь, когда Лорье Годро проснулся».

Ролики фильмов «Атлантика» Девушка Ада влюблена в молодого инженера Сулеймана, но она уже обещана другому.

Лайфстайл Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски 25-летняя актриса и 50-летний режиссер впервые вышли в свет как пара

Новости кино Премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского состоится на Римском кинофестивале В российский прокат лента выйдет 14 ноября.

Новости театра «Ленкому» не будут искать нового худрука Вместо этого будут расширены полномочия директора театра Марка Варшавера.

Новости кино Сценаристы «Кухни» и «Отеля Элеон» стали креативными продюсерами СТС Ранее они работали в компании Yellow, Black and White.