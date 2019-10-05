Ксавье Долан собирается снять свой первый сериал

Канадский режиссер Ксавье Долан, обладатель наград Каннского и Венецианского кинофестиваля, собирается снять свой первый сериал, сообщает La Presse.
фото: Ксавье Долан в фильме "Том на ферме"
В основу проекта будет положена пьеса «Ночь, когда Лорье Годро проснулся» канадского драматурга Мишеля Марка Бушара, автора «Тома на ферме», адаптированного для киноэкрана Доланом в 2013 году.
В центре повествования танатолог Мирей, которая возвращается в свой родной город, чтобы забальзамировать недавно умершую мать. Печальное событие становится поводом для объединения семьи, члены которой хранят страшные тайны. Ранее пьеса была адаптирована для театральной постановки, которая прошла в Канаде с большим успехом.