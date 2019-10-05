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Создатели «Аладдина» дадут новую жизнь «Инспектору Гаджету»

5 октября
2019 год

Новости кино >>
5 октября 2019
Студия Disney продолжает отыскивать в своих анимационных недрах сюжеты для новых фильмов. Теперь на очередь – популярный мультсериал 1980-х «Инспектор Гаджет», по мотивам которого снимут игровую ленту, сообщает The Hollywood reporter.

Создатели «Аладдина» дадут новую жизнь «Инспектору Гаджету»

За проект будут отвечать продюсеры Дэн Лин и Джонатан Эйрих, работавшие над игровым ремейком «Аладдина» с Уиллом Смитом, собравшим более 1 млрд долларов. Сценарий уже сейчас разрабатывают Мики Дэй и Стригер Сайдер, авторы скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Мультсериал «Инспектор Гаджет» рассказывал про инспектора полиции, киборга, в тело которого встроены тысячи устройств для борьбы с криминалом, но далеко не всеми этими устройствами он умеет пользоваться. Гаджет борется с организацией ПСИХ, руководителем которой является злой ученый Доктор Кло, желающий, естественно, захватить мир. В этой борьбе незадачливому инспектору помогают племянница Пенни и пес Брейн. Популярность мультсериала затем повлияла на создание огромного количества компьютерных игр и спин-оффов. В 1999 году на экраны вышел игровой полнометражный приквел сериала, где роль Инспектора Гаджета сыграл Мэттью Бродерик, а Доктора Кло – Руперт Эверетт.
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