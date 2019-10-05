Создатели «Аладдина» дадут новую жизнь «Инспектору Гаджету»

Студия Disney продолжает отыскивать в своих анимационных недрах сюжеты для новых фильмов. Теперь на очередь – популярный мультсериал 1980-х «Инспектор Гаджет
», по мотивам которого снимут игровую ленту, сообщает The Hollywood reporter
.
За проект будут отвечать продюсеры Дэн Лин
и Джонатан Эйрих
, работавшие над игровым ремейком «Аладдина
» с Уиллом Смитом
, собравшим более 1 млрд долларов. Сценарий уже сейчас разрабатывают Мики Дэй
и Стригер Сайдер
, авторы скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире
».
Мультсериал «Инспектор Гаджет» рассказывал про инспектора полиции, киборга, в тело которого встроены тысячи устройств для борьбы с криминалом, но далеко не всеми этими устройствами он умеет пользоваться. Гаджет борется с организацией ПСИХ, руководителем которой является злой ученый Доктор Кло, желающий, естественно, захватить мир. В этой борьбе незадачливому инспектору помогают племянница Пенни и пес Брейн. Популярность мультсериала затем повлияла на создание огромного количества компьютерных игр и спин-оффов. В 1999 году на экраны вышел игровой полнометражный приквел
сериала, где роль Инспектора Гаджета сыграл Мэттью Бродерик
, а Доктора Кло – Руперт Эверетт
.