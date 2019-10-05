Нил Патрик Харрис станет «Мальчиком» 1980-х

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму
» Нил Патрик Харрис
сыграет одну из главных ролей в проекте сериале «Мальчики
» (Boys) сценариста «Доктора Кто
» Рассела Т.Дэвиса
, сообщает Deadline
.
В центре сериала – три молодых человека, поначалу незнакомых между собой. В 1981 году в возрасте 18 лет они покидают родной дом и отправляются в Лондон на поиски новой жизни, со своими мечтами и амбициями. Сериал расскажет об их жизни в большом городе, в то десятилетие, когда появляется СПИД и становится главной болезнью века.
В «Мальчиках» будет показана история не только этих молодых людей, но и их друзей, семей и любовников, которые будут переживать ужас эпидемии, боль отторжения и сталкиваться с предрассудками общества по отношению к гомосексуалистам.
Кого именно из героев сыграет Нил Патрик Харрис, не сообщается. Кроме него в сериале также появятся актер и фронтмен группы Years&Years Олли Александр
(он точно исполнит роль одного из трех молодых людей), Кили Хоуз
, Стивен Фрай
, Трейси-Энн Оберман
, Шон Дули
и другие. На экраны сериал выйдет в 2020 году.