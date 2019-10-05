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Нил Патрик Харрис станет «Мальчиком» 1980-х

5 октября
2019 год

Новости кино >>
5 октября 2019
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис сыграет одну из главных ролей в проекте сериале «Мальчики» (Boys) сценариста «Доктора Кто» Рассела Т.Дэвиса, сообщает Deadline.

Нил Патрик Харрис станет «Мальчиком» 1980-х

В центре сериала – три молодых человека, поначалу незнакомых между собой. В 1981 году в возрасте 18 лет они покидают родной дом и отправляются в Лондон на поиски новой жизни, со своими мечтами и амбициями. Сериал расскажет об их жизни в большом городе, в то десятилетие, когда появляется СПИД и становится главной болезнью века.

В «Мальчиках» будет показана история не только этих молодых людей, но и их друзей, семей и любовников, которые будут переживать ужас эпидемии, боль отторжения и сталкиваться с предрассудками общества по отношению к гомосексуалистам.

Кого именно из героев сыграет Нил Патрик Харрис, не сообщается. Кроме него в сериале также появятся актер и фронтмен группы Years&Years Олли Александр (он точно исполнит роль одного из трех молодых людей), Кили Хоуз, Стивен Фрай, Трейси-Энн Оберман, Шон Дули и другие. На экраны сериал выйдет в 2020 году.
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персоны
Шон ДулиТрейси-Энн ОберманСтивен ФрайНил Патрик ХаррисКили Хоуз
фильмы
Доктор КтоКак я встретил вашу маму

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