Режиссер «Чернобыля» нашел новый проект

Режиссер сериала «Чернобыль» Йохан Ренк, получивший за этот проект премию «Эмми», станет постановщиком фильма «Астронавт Богемии» (Spaceman of Bohemia), который спродюсирует компания Ченинга Татума Free Association, сообщает Deadline.
фото: REUTERS
Картина станет экранизацией одноименного научно-фантастического романа родившегося в Чехии и подростком переехавшего в США писателя Ярослава Калфара.
В книге рассказывается история Якуба Прохазки, который должен стать первым чешским астронавтом. Он должен отправиться в одиночную миссию к облаку «межгалактической пыли» около планеты Венера. Из-за опасности миссии другие страны не готовы рисковать своими специалистами, однако для Чехии это единственный шанс заявить о себе в области освоения космоса. Оставляя свою жену на Земле, Прохазки отправляется в восьмимесячную миссию, где в какой-то момент встречает гигантского паука-инопланетянина, который становится его новым лучшим другом.
Подробности производства и исполнители главных ролей этого амбициозного проекта, где, судя по всему, тоже найдется место для отсылок если не к советскому, то к коммунистическому прошлому, пока не сообщаются.