Режиссер «Чернобыля» нашел новый проект

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Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна спродюсирует сериал про Кортеса

Актер получил одну из главных ролей в сериале сценариста «Доктора Кто».

Знаменитый мультсериал тоже превратится в игровой фильм Disney.

Создатели «Аладдина» дадут новую жизнь «Инспектору Гаджету»

5 октября

Ксавье Долан собирается снять свой первый сериал

В основу будет положена пьеса «Ночь, когда Лорье Годро проснулся».