Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна спродюсирует сериал про Кортеса

Анонсированный еще в марте прошлого года
сериал Amazon про легендарного конкистадора Эрнана Кортеса, кажется, наконец запускается в производство. Так, исполнительными продюсерами проекта выступят Гаэль Гарсия Берналь
и Диего Луна
, сообщает Deadline
.
Проект будет состоять из четырех часовых эпизодов, производством которых занимается не только Amazon Studios, но и Amblin Television Стивена Спилберга
. Главную роль, как и сообщалось ранее, исполнит Хавьер Бардем
.
Режиссерами всех эпизодов выступят Сиро Герра
(«Объятия змея
») и Кристина Гальего
(«Перелетные птицы
»). Сценарий написал автор «Списка Шиндлера
» Стивен Зеллиан
.