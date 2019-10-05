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Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна спродюсирует сериал про Кортеса

5 октября
2019 год

Новости кино >>
5 октября 2019
Анонсированный еще в марте прошлого года сериал Amazon про легендарного конкистадора Эрнана Кортеса, кажется, наконец запускается в производство. Так, исполнительными продюсерами проекта выступят Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна, сообщает Deadline.

Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна спродюсирует сериал про Кортеса

Проект будет состоять из четырех часовых эпизодов, производством которых занимается не только Amazon Studios, но и Amblin Television Стивена Спилберга. Главную роль, как и сообщалось ранее, исполнит Хавьер Бардем.

Режиссерами всех эпизодов выступят Сиро ГерраОбъятия змея») и Кристина ГальегоПерелетные птицы»). Сценарий написал автор «Списка Шиндлера» Стивен Зеллиан.
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персоны
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фильмы
Объятия змеяПерелётные птицыСписок Шиндлера

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