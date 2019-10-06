В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильмы «Догмы 95»

«Искусство кино
», «Каро.Арт» и кинотеатр «Аврора» при поддержке Королевского посольства Дании в Москве и Датского киноинститута проведут ретроспективу датской «Догмы 95
» в Москве (18-28 октября) и Санкт-Петербурге (15-19 октября). Об этом сообщается на сайте
журнала.
По словам главного редактора «Искусства кино» Антона Долина
, «датские кинематографисты, которые изобрели "Догму 95" к столетию кинематографа, планировали масштабную шутку, а осуществили настоящую революцию. Под руководством придумавшего это движение (и ставшего главным автором манифеста) Ларса фон Триера, гения и провокатора, они смогли омолодить и обновить искусство, слишком увлёкшееся техническими возможностями и автоматическим воспроизведением штампов. С "Догмой" кино освободилось от догм, научилось непосредственности и искренности, нашло десятки новых приёмов, наладило прямой диалог с пресыщенным зрителем. Лучшие фильмы "Догмы", снятые на рубеже столетий и ознаменовавшие смену эпох, мы покажем в России, чтобы отпраздновать грядущее 25-летие движения и вспомнить о том, как оно изменило нашу жизнь».
В ретроспективную программу включены «Торжество
» Томаса Винтерберга
, «Идиоты
» Ларса фон Триера
, «Последняя песнь Мифуне
» Сёрена Краг-Якобсена
, «Открытые сердца
» Сузанны Бир
, «Итальянский для начинающих
» Лоне Шерфиг
и «В твоих руках
» Аннетте К. Олесен
. Билеты можно приобрести на сайтах «Каро.Арт
» и кинотеатра «Аврора
».