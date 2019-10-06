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В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильмы «Догмы 95»

6 октября
2019 год

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6 октября 2019
«Искусство кино», «Каро.Арт» и кинотеатр «Аврора» при поддержке Королевского посольства Дании в Москве и Датского киноинститута проведут ретроспективу датской «Догмы 95» в Москве (18-28 октября) и Санкт-Петербурге (15-19 октября). Об этом сообщается на сайте журнала.

В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильмы «Догмы 95»
фото: avrora.spb

По словам главного редактора «Искусства кино» Антона Долина, «датские кинематографисты, которые изобрели "Догму 95" к столетию кинематографа, планировали масштабную шутку, а осуществили настоящую революцию. Под руководством придумавшего это движение (и ставшего главным автором манифеста) Ларса фон Триера, гения и провокатора, они смогли омолодить и обновить искусство, слишком увлёкшееся техническими возможностями и автоматическим воспроизведением штампов. С "Догмой" кино освободилось от догм, научилось непосредственности и искренности, нашло десятки новых приёмов, наладило прямой диалог с пресыщенным зрителем. Лучшие фильмы "Догмы", снятые на рубеже столетий и ознаменовавшие смену эпох, мы покажем в России, чтобы отпраздновать грядущее 25-летие движения и вспомнить о том, как оно изменило нашу жизнь».

В ретроспективную программу включены «Торжество» Томаса Винтерберга, «Идиоты» Ларса фон Триера, «Последняя песнь Мифуне» Сёрена Краг-Якобсена, «Открытые сердца» Сузанны Бир, «Итальянский для начинающих» Лоне Шерфиг и «В твоих руках» Аннетте К. Олесен. Билеты можно приобрести на сайтах «Каро.Арт» и кинотеатра «Аврора».
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