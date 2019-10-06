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Рэйчел Броснахэн и Кристина Риччи посетят «50 штатов страха» Сэма Рэйми

6 октября
2019 год

Новости кино >>
6 октября 2019
Рэйчел Броснахэн, Кристина Риччи и Трэвис Фиммел записались в команду хоррор-антологии Сэма Рэйми «50 штатов страха» (50 States of Fright), которая выйдет на платформе Quibi.


Согласно Variety, компанию им составят Эйса Баттерфилд, Таисса Фармига, Рон Ливингстон и другие актёры. Рэйми числится сценаристом сериала наряду с братом Айвэном, а также режиссёром нескольких эпизодов.

Первый сезон поведает истории, основанные на городских легендах из Айовы, Вашингтона, Канзаса, Колорадо, Миннесоты, Миссури, Мичигана, Орегона и Флориды. Зрители полностью погрузятся в ужасы, скрывающиеся на просторах Америки.
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