Рэйчел Броснахэн и Кристина Риччи посетят «50 штатов страха» Сэма Рэйми

Рэйчел Броснахэн
, Кристина Риччи
и Трэвис Фиммел
записались в команду хоррор-антологии Сэма Рэйми
«50 штатов страха
» (50 States of Fright), которая выйдет на платформе Quibi.
Согласно Variety
, компанию им составят Эйса Баттерфилд
, Таисса Фармига
, Рон Ливингстон
и другие актёры. Рэйми числится сценаристом сериала наряду с братом Айвэном
, а также режиссёром нескольких эпизодов.
Первый сезон поведает истории, основанные на городских легендах из Айовы, Вашингтона, Канзаса, Колорадо, Миннесоты, Миссури, Мичигана, Орегона и Флориды. Зрители полностью погрузятся в ужасы, скрывающиеся на просторах Америки.