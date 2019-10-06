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Райан Рейнольдс стал NPC в «Свободном парне» Шона Леви

6 октября
2019 год

Новости кино >>
6 октября 2019
Шон Леви на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке представил публике комедийный боевик «Свободный парень» (Free Guy) с Райаном Рейнольдсом в титульной роли.

Райан Рейнольдс стал NPC в «Свободном парне» Шона Леви

Как уточняет THR, в картине студии 20th Century Fox также заняты Тайка Вайтити, Джо Кири и Джоди Комер, а за сценарий отвечают Мэтт Либерман и Зак Пенн. Фильм, который выйдет 3 июля 2020 года, продюсируют Леви и Рейнольдс.

Сюжет закручен вокруг кассира банка, который в один прекрасный день выяснил, что является второстепенным персонажем компьютерной игры «Свободный город». Комер и Кири, в отличие от Рейнольдса, воплотили геймеров, путешествующих по выдуманному городу.

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Райан Рейнольдс стал NPC в «Свободном парне» Шона Леви фотографии
Райан Рейнольдс стал NPC в «Свободном парне» Шона Леви фотографии
Райан Рейнольдс стал NPC в «Свободном парне» Шона Леви фотографии
Райан Рейнольдс стал NPC в «Свободном парне» Шона Леви фотографии
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