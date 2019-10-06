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В Москве состоится мини-ретроспектива фильмов по книгам Кира Булычёва

6 октября
2019 год

Новости кино >>
6 октября 2019
С 16 по 20 октября в кинотеатрах «Москино» пройдёт мини-ретроспектива фильмов, снятых по книгам Кира Булычёва. Бесплатные показы приурочены к 85-летию со дня рождения знаменитого писателя-фантаста, сообщается на сайте сети.

Программа откроется 16 октября в кинотеатре «Спутник» сказкой Павла Арсенова «Лиловый шар» с незабываемой Натальей Гусевой, которая спустя три года после «Гостьи из будущего» вновь предстала в роли Алисы Селезнёвой.


Культовую фантастическую картину Ричарда Викторова «Через тернии к звёздам» покажет 19 октября «Искра». А в кинотеатрах «Вымпел», «Спутник», «Тула», «Сатурн», «Искра», «Полёт» и «Факел» можно будет посмотреть классический мультфильм Романа Качанова «Тайна третьей планеты», основанный на повести «Путешествие Алисы».

С расписанием показов можно ознакомиться здесь.
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