В Москве состоится мини-ретроспектива фильмов по книгам Кира Булычёва

С 16 по 20 октября в кинотеатрах «Москино» пройдёт мини-ретроспектива фильмов, снятых по книгам Кира Булычёва
. Бесплатные показы приурочены к 85-летию со дня рождения знаменитого писателя-фантаста, сообщается на сайте сети
.
Программа откроется 16 октября в кинотеатре «Спутник» сказкой Павла Арсенова
«Лиловый шар
» с незабываемой Натальей Гусевой
, которая спустя три года после «Гостьи из будущего
» вновь предстала в роли Алисы Селезнёвой
.
Культовую фантастическую картину Ричарда Викторова
«Через тернии к звёздам
» покажет 19 октября «Искра». А в кинотеатрах «Вымпел», «Спутник», «Тула», «Сатурн», «Искра», «Полёт» и «Факел» можно будет посмотреть классический мультфильм Романа Качанова
«Тайна третьей планеты
», основанный на повести «Путешествие Алисы
».
С расписанием показов можно ознакомиться здесь
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