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«Кислород» Валериса Олехно претендует на национальную кинопремию Латвии «Большой Кристапс»

7 октября
2019 год

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7 октября 2019
Российско-латвийский фильм «Кислород», поставленный по собственному сценарию Валерисом Олехно, выдвинут в номинации «Лучший короткометражный фильм» национальной кинопремии Латвии «Большой Кристапс». Об этом сообщает генеральный продюсер картины Александра Жукова.

В центре сюжета ленты, сделанной при участии Международной киношколы «Содружество», — отношения братьев, у которых умерла мать.

«Кислород» Валериса Олехно претендует на национальную кинопремию Латвии «Большой Кристапс»
фото: кадр из фильма «Кислород»

В картине заняты актёры Бека Сонгулашвили и Александр Микучадзе-Гаганидзе. За визуальную составляющую отвечают операторы Митя Щеглов и Надя Статкевич.

«Большой Кристапс» проходит с 1977-го. Своё имя премия получила в честь фольклоризировавшегося в средневековой Риге образа Святого Христофора. В этом году премия состоится 7-12 ноября. Церемония награждения пройдёт 12 ноября.
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