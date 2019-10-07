«Кислород» Валериса Олехно претендует на национальную кинопремию Латвии «Большой Кристапс»

Российско-латвийский фильм «Кислород», поставленный по собственному сценарию Валерисом Олехно, выдвинут в номинации «Лучший короткометражный фильм» национальной кинопремии Латвии «Большой Кристапс». Об этом сообщает генеральный продюсер картины Александра Жукова.
В центре сюжета ленты, сделанной при участии Международной киношколы «Содружество», — отношения братьев, у которых умерла мать.
фото: кадр из фильма «Кислород»
В картине заняты актёры Бека Сонгулашвили и Александр Микучадзе-Гаганидзе. За визуальную составляющую отвечают операторы Митя Щеглов и Надя Статкевич.
«Большой Кристапс» проходит с 1977-го. Своё имя премия получила в честь фольклоризировавшегося в средневековой Риге образа Святого Христофора. В этом году премия состоится 7-12 ноября. Церемония награждения пройдёт 12 ноября.