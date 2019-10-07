Юрий Стоянов и Роман Мадянов устроились санитарами в морг

По сюжету в судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара – бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко (Стоянов) и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров (Мадянов). Они совершенно разные, недолюбливают друг друга, а на людях общаются подчёркнуто официально. Их объединяет только работа. Однажды в морге появляется молодой следователь – старший лейтенант Дмитрий Сайкин (Вахрушев). В управлении его считают неудачником и вешают на него самые безнадёжные дела. Но всё меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко несколькими фразами разбивают выводы эксперта и не только устанавливают точное место, время и способ убийства, но и детально описывают внешность убийцы, назвав в конце его имя. А лавры отдают Сайкину. Так начинается странное сотрудничество санитаров и следователя, раскрывающих одно убийство за другим.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
По словам Юрия Стоянова, «Шишко и Кедров – это абсолютно разные полюса, но поскольку у них одна беда – работа, которая их связывает, эти полюса начинают притягиваться. И если один из них расследует преступления, исходя из собственного милицейского опыта, наработок, технологий и навыков, которые диктует его профессия, то другой – исходя из его биографии, собственных преступлений и собственных отсидок. Здесь одно дополняет другое. Одно невозможно без другого. Образование Шишко – это жизнь, которую он прожил».
«Кедров и Шишко как семейная пара – бесконечно ругаются, но в каких-то экстремальных ситуациях объединяются. Они скандалят, ссорятся, иногда даже доходит до драки, но это так, стрельба в воздух. Персонаж Стоянова – бывший уголовник, а я – бывший милиционер, уволенный в запас. Само по себе сочетание странное, но комедийное. Мой герой иногда может быть занудным, иногда взрывным. И у героя Юрия Стоянова бывают моменты, когда он становится то грустным, то неспокойным. Они пытаются ужиться друг с другом: у Кедрова свои понятия, у Шишко – другие. В этой разности и возникает искорка», – рассказал Роман Мадянов.