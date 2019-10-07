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Михаил Химичев идёт по «Исчезающим следам»

7 октября
2019 год

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7 октября 2019
В Киеве и Киевской области начались съёмки 16-серийной детективной мелодрамы с элементами экшена «Исчезающие следы» с Михаилом Химичевым в главной роли. Компанию ему составят Екатерина Рябова, Кирилл Рубцов, Павел Тупиков, Олеся Власова и другие актёры. За производство отвечает компания IVORY films.

Согласно пресс-службе канала «Украина», сериал повествует о трагедии в некогда счастливой семье Кирилла и Татьяны. Их маленькую дочь Ульяну похитили, и когда Кирилл приехал на встречу с похитителем, чтобы вызволить дочку, на его глазах машина, в которой находились его малышка и преступник, взорвалась. Кирилл тяжело переживал горе, в случившемся винил себя, впал в глубокую депрессию и даже стал злоупотреблять алкоголем. В результате он потерял жену и работу в правоохранительных органах. Кирилл до конца так и не смог поверить, что Ульяны больше нет, ведь на месте взрыва ни тела дочери, ни её похитителя так и не обнаружили. Тем временем в городе продолжают совершать преступления, пропадают люди, похищают детей. И бывшая начальница Кирилла, знающая его как опытного и профессионального оперативника, помогает ему вернуться на работу в полицию. При этом в паре с ним будет работать лучший профайлер (специалист по бесконтактной детекции лжи) в городе – его бывшая жена Татьяна.

Михаил Химичев идёт по «Исчезающим следам»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По словам режиссёра Сергея Толкушкина, «это мелодраматический вертикально-горизонтальный детективный сериал. С одной стороны, в каждой серии есть законченная история: преступление и его раскрытие, поимка преступника, а с другой — здесь есть любовная линия, которая связывает весь сюжет сериала, эдакий любовный четырехугольник: Кирилл и его бывшая жена Татьяна, которая сейчас встречается с их коллегой Олегом, и их начальница Алина, симпатизирующая Кириллу. Нам предстоит большое количество сложных сцен, в каждой серии будет какой-то экшен: например, непростая съёмка, где в цистерне будет тонуть прокурорша. Ещё у нас предстоит самоубийство, человек будет прыгать с крыши, также большое количество аварий, погонь и перестрелок».

«Мой герой Кирилл – это человек, очень побитый жизнью, он не умеет радоваться, не умеет смеяться, он очень замкнутый, закрытый. Но при этом он очень стержневой, он – сгусток энергии. Главная движущая сила для него – это его вера. Кирилл потерял всё в своей жизни, и его вера в то, что его дочь жива, является для него главным смыслом. Он все ещё любит свою бывшую жену, и ему больно видеть его с другим, но он находит в себе силы, чтобы преодолевать все препятствия, сцепив зубы жить, до конца идти к своей цели», – рассказал о своём персонаже Михаил Химичев.
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Михаил Химичев
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