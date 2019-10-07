ревью

Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал

Завершились съёмки «Смертельных иллюзий» с Андреем Бурковским, Аглаей Тарасовой и Семёном Трескуновым

«Руководство по сексу на втором свидании»

Новости кино

Михаил Химичев идёт по «Исчезающим следам»

В Киеве и Киевской области начались съёмки 16-серийной детективной мелодрамы с элементами экшена.