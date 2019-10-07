Завершились съёмки «Смертельных иллюзий» с Андреем Бурковским, Аглаей Тарасовой и Семёном Трескуновым

В столичном авиационном ангаре возле аэропорта Внуково завершился основной блок съёмочного периода первого полнометражного фильма видеосервиса Megogo «Смертельные иллюзии». Впервые в России сняли картину, объединяющую в себе динамичное и интригующее кино с шоу иллюзий. Идея ленты родилась в 2012 году у российских иллюзионистов братьев Сафроновых из реальной истории, произошедшей с ними после того, как они в эфире одного федерального канала раскрыли секреты ряда иллюзий. Им стали поступать угрозы со ссылкой на старинный кодекс иллюзионистов, что за раскрытие секретов их ждёт смерть. Сергей Сафронов стал креативным продюсером экшн-триллера и сыграл роль инженера, разрабатывающего реквизит для шоу иллюзий трёх братьев Романоффф. Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарёв, Данила Якушев и Семён Трескунов. В фильме также заняты Алексей Кравченко, Марина Петренко и Александр Галибин, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса Megogo
Зрителям поведают о том, как знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике своё грандиозное шоу, после которого собираются закончить совместные выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из заполненного водой аквариума что-то идёт не так — она не появляется в положенном месте. Тут же в сценических наушниках братьев голос неизвестного говорит, что девушка находится у него. А ещё он изменил принцип работы сложных механизмов для трюков. И теперь они представляют угрозу для жизни братьев. Но если шоу не продолжится, «голос» убьёт ассистентку — любимую девушку одного из братьев.
Сергей Сафронов признался, что «всегда мечтал о кино. Мои же братья любят иллюзию. Они меня и привели в этот загадочный волшебный мир иллюзионного жанра, но мечта детства никогда не оставляла меня, и я всегда хотел увидеть фильм про братские отношения и про иллюзии. Я рад, что смог найти поддержку моей идеи и мы с отличной творческой командой больших профессионалов сняли наши "Смертельные иллюзии"».
фото: Пресс-служба видеосервиса Megogo
«Когда я прочитал сценарий, он меня настолько впечатлил, что у меня был только один вопрос к режиссёру Олегу Асадулину: "Мы сможем это снять?". И этот вопрос ни в коем случае не к режиссёру, который несомненно супер профессионал, а больше вообще куда-то в воздух – мы сможем снять такое в России. Олег сказал: "А почему нет?!". И с каждым днём к этому проекту присоединялись профи в своём деле... Сергей Сафронов, который курировал проект от первого до последнего дня (кино всё-таки про иллюзионистов). Топовые специалисты художественного цеха, которые сделали крутейший реквизит – мы реально были во всех этих магических аппаратах, ящиках, механизмах. То визуальное воплощение, которое придумал оператор Юра Кокошкин, сводило с ума своей масштабностью и в тоже время лаконичностью и правдой. В общем, "блокбасторность", как многие говорили во время съёмок, присутствовала во всём. И всё же это фильм в первую очередь про людей, про семейные отношения, которые по-настоящему проявляются в экстремальной ситуации. И после окончания съёмок я теперь тоже говорю – почему нет?!», – рассказал Андрей Бурковский
По словам Аглаи Тарасовой, когда она «снималась в этой картине, просыпаясь каждое утро и зная что сегодня мне на съёмку "Смертельных иллюзий", я становилась счастливой. Невероятно профессиональная команда работала над картиной. Режиссёр Олег Асадулин тонко чувствует каждого артиста, слышит его. Работа получилась очень честной, открытой, искренней. При этом как зритель я уверена, что этот фильм по-настоящему для большого экрана».