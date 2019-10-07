Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал

Как сообщает пресс-служба онлайн-сервиса, в эпицентре событий драмы окажется известный столичный психотерапевт по имени Олег. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только врачу самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но всё меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь. Жертвы авиакатастроф, насилия, природных бедствий.
фото: Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
По словам генерального продюсера сериала Вячеслава Муругова, «приятно, что эта история первая с самых разных точек зрения: первый сериал для режиссёра Бондарчука, первая большая работа Паулины Андреевой как сценариста, первый сериал для "НМГ Студии", стратегического партнёра для more originals. Мы очень рады запуску в производство проекта с такой мощной креативной командой. В планах "НМГ Студии" сотрудничество с самым широким кругом производителей».
«Осенью я заканчиваю обучение на сценарном отделении киношколы "Индустрия". "Псих" – мой первый полноценный сценарий для большого восьмисерийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может», – рассказала Паулина Андреева.