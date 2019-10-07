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Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал

7 октября
2019 год

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7 октября 2019
Фёдор Бондарчук приступил к съёмкам первого сериала в своей режиссёрской биографии – восьмисерийной драмы «Псих», основанной на сценарии Паулины Андреевой. Сериал снимается «НМГ Студией» вместе со студией «Видеопрокат» по заказу more.tv, где он выйдет в 2020 году. В «Психе», входящем в линейку собственных сериалов и шоу сервиса more originals, заняты Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков.

Как сообщает пресс-служба онлайн-сервиса, в эпицентре событий драмы окажется известный столичный психотерапевт по имени Олег. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только врачу самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но всё меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь. Жертвы авиакатастроф, насилия, природных бедствий.

Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал
фото: Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

По словам генерального продюсера сериала Вячеслава Муругова, «приятно, что эта история первая с самых разных точек зрения: первый сериал для режиссёра Бондарчука, первая большая работа Паулины Андреевой как сценариста, первый сериал для "НМГ Студии", стратегического партнёра для more originals. Мы очень рады запуску в производство проекта с такой мощной креативной командой. В планах "НМГ Студии" сотрудничество с самым широким кругом производителей».

«Осенью я заканчиваю обучение на сценарном отделении киношколы "Индустрия". "Псих" – мой первый полноценный сценарий для большого восьмисерийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может», – рассказала Паулина Андреева.
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Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал фотографии
Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал фотографии
Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал фотографии
Фёдор Бондарчук начал снимать свой первый сериал фотографии
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