Оксана Акиньшина спасает Петра Фёдорова от инопланетянина

В сети появился первый трейлер фантастического триллера «Спутник»
режиссёра-дебютанта Егора Абраменко
по сценарию Олега Маловичко
и Андрея Золотарева
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СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Константин Вешняков привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.
Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина
, Пётр Фёдоров
, Фёдор Бондарчук
, Антон Васильев
и другие. Продюсерами выступили Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель
, Александр Андрющенко
, Илья Стюарт
, Мурад Османн
, Павел Буря
, Михаил Китаев
и Алина Тяжлова
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В российский прокат «Спутник»
выйдет 16 апреля 2020 года.