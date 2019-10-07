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Оксана Акиньшина спасает Петра Фёдорова от инопланетянина

7 октября
2019 год

Новости кино >>
7 октября 2019
В сети появился первый трейлер фантастического триллера «Спутник» режиссёра-дебютанта Егора Абраменко по сценарию Олега Маловичко и Андрея Золотарева.


СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Константин Вешняков привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.

Оксана Акиньшина спасает Петра Фёдорова от инопланетянина

Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев и другие. Продюсерами выступили Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Михаил Китаев и Алина Тяжлова.

В российский прокат «Спутник» выйдет 16 апреля 2020 года.
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Оксана Акиньшина спасает Петра Фёдорова от инопланетянина фотографии
Оксана Акиньшина спасает Петра Фёдорова от инопланетянина фотографии
Оксана Акиньшина спасает Петра Фёдорова от инопланетянина фотографии
Оксана Акиньшина спасает Петра Фёдорова от инопланетянина фотографии
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