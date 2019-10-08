Дмитрий Паламарчук и Мария Шумакова войдут «В одну реку дважды»

После гибели дочери Ирина (Шумакова) и Александр (Паламарчук) не смогли справиться с горем и развелись. Ирина вышла замуж за друга Саши – бизнесмена Игоря (Степан Бекетов), Саша тоже устроил свою жизнь с другой женщиной. Но время не лечит, и бывшие супруги встречаются каждый год, чтобы вспоминать малышку. Постепенно Ирина понимает, что любит бывшего мужа, и он тоже не может без нее жить. Тайком они начинают изменять своим супругам, влюбляясь заново все больше, но получится ли у них снова создать семью.
«После трагедии моя героиня заново учится быть счастливой. Спасением для нее становится любовь, которая сильнее смерти, разлуки и общепринятых правил», – отмечает Мария Шумакова.
Дмитрий Паламарчук называет проект «почти философской притчей».
«История о людях, которые, потеряв свое дитя, начинают терять и себя, свою семью. Отношения портятся, они расстаются, но та любовь, что изначально жила между ними и крепко их соединяла, дает им возможность возродиться, как птице Феникс», – подчеркивает актер.