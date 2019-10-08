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Дмитрий Паламарчук и Мария Шумакова войдут «В одну реку дважды»

8 октября
2019 год

Новости кино >>
8 октября 2019
На телеканале Dомашний завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «В одну реку дважды» режиссера Михаила Кабанова с Марией Шумаковой и Дмитрием Паламарчуком в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Дмитрий Паламарчук и Мария Шумакова войдут «В одну реку дважды»
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

После гибели дочери Ирина (Шумакова) и Александр (Паламарчук) не смогли справиться с горем и развелись. Ирина вышла замуж за друга Саши – бизнесмена Игоря (Степан Бекетов), Саша тоже устроил свою жизнь с другой женщиной. Но время не лечит, и бывшие супруги встречаются каждый год, чтобы вспоминать малышку. Постепенно Ирина понимает, что любит бывшего мужа, и он тоже не может без нее жить. Тайком они начинают изменять своим супругам, влюбляясь заново все больше, но получится ли у них снова создать семью.

«После трагедии моя героиня заново учится быть счастливой. Спасением для нее становится любовь, которая сильнее смерти, разлуки и общепринятых правил», – отмечает Мария Шумакова.

Дмитрий Паламарчук называет проект «почти философской притчей».

«История о людях, которые, потеряв свое дитя, начинают терять и себя, свою семью. Отношения портятся, они расстаются, но та любовь, что изначально жила между ними и крепко их соединяла, дает им возможность возродиться, как птице Феникс», – подчеркивает актер.
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Дмитрий Паламарчук и Мария Шумакова войдут «В одну реку дважды» фотографии
Дмитрий Паламарчук и Мария Шумакова войдут «В одну реку дважды» фотографии
Дмитрий Паламарчук и Мария Шумакова войдут «В одну реку дважды» фотографии
Дмитрий Паламарчук и Мария Шумакова войдут «В одну реку дважды» фотографии
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