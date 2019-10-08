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Сериал «Холодные берега» с Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым выйдет 14 октября

8 октября
2019 год

Новости кино >>
8 октября 2019
На канале «Россия 1» 14 октября начнется показ детективного сериала режиссера Сергея Комарова «Холодные берега» c Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Холодные берега» с Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым выйдет 14 октября

Действие сериала происходит в Озерске, жители которого несколько месяцев находятся в постоянном страхе – в городе орудует серийный убийца, который душит молодых женщин. Ещё одно чрезвычайное происшествие в городе – пропала без вести наследница гигантского состояния Мария Воронцова (Анастасия Микульчина). Это дело поручено начинающему следователю Алине Новинской (Вилкова) – дочери начальника отделения полиции Бориса Новинского (Сергей Пускепалис). Не исключено, что исчезновение Марии связано с делом маньяка.

Алине не удаётся найти ни Марию, ни преступника, зато удаётся обрести семью – спустя некоторое время она выходит замуж за бывшего мужа Воронцовой – Марка (Кирилл Сафонов). Эта история могла бы закончиться счастливо, но спустя несколько лет Марк встречает женщину, пугающе похожую на его прежнюю жену. Одновременно с этим в Озёрске возобновляется волна убийств. Судя по почерку, таинственный преступник, о котором все уже забыли, снова вышел на охоту. Алина возвращается к полицейской работе и поискам убийцы, которые приведут её к шокирующей разгадке.
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Екатерина ВилковаСергей Комаров (III)Анастасия МикульчинаСергей ПускепалисКирилл Сафонов
фильмы
Холодные берега

фотографии >>
Сериал «Холодные берега» с Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым выйдет 14 октября фотографии
Сериал «Холодные берега» с Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым выйдет 14 октября фотографии
Сериал «Холодные берега» с Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым выйдет 14 октября фотографии
Сериал «Холодные берега» с Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым выйдет 14 октября фотографии
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