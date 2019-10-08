Сериал «Холодные берега» с Екатериной Вилковой и Кириллом Сафоновым выйдет 14 октября

На канале «Россия 1» 14 октября начнется показ детективного сериала режиссера Сергея Комарова
«Холодные берега
» c Екатериной Вилковой
и Кириллом Сафоновым
в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.
Действие сериала происходит в Озерске, жители которого несколько месяцев находятся в постоянном страхе – в городе орудует серийный убийца, который душит молодых женщин. Ещё одно чрезвычайное происшествие в городе – пропала без вести наследница гигантского состояния Мария Воронцова (Анастасия Микульчина
). Это дело поручено начинающему следователю Алине Новинской (Вилкова) – дочери начальника отделения полиции Бориса Новинского (Сергей Пускепалис
). Не исключено, что исчезновение Марии связано с делом маньяка.
Алине не удаётся найти ни Марию, ни преступника, зато удаётся обрести семью – спустя некоторое время она выходит замуж за бывшего мужа Воронцовой – Марка (Кирилл Сафонов). Эта история могла бы закончиться счастливо, но спустя несколько лет Марк встречает женщину, пугающе похожую на его прежнюю жену. Одновременно с этим в Озёрске возобновляется волна убийств. Судя по почерку, таинственный преступник, о котором все уже забыли, снова вышел на охоту. Алина возвращается к полицейской работе и поискам убийцы, которые приведут её к шокирующей разгадке.