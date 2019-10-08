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Фильм «Человек, который удивил всех» откроет Дни российского кино в Израиле

8 октября
2019 год

Новости кино >>
8 октября 2019
В Тель-Авиве в театре «Гешер» с 30 октября по 2 ноября пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба смотра.

Откроются они показом фильма «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, в прошлом году получившего приз программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля (исполнительницей лучшей женской роли была названа Наталья Кудряшова). Картину представят режиссеры.

Фильм «Человек, который удивил всех» откроет Дни российского кино в Израиле

«Дни российского кино в Израиле пройдут вот уже в восьмой раз. Мы очень любим гостеприимный зал театра «Гешер» - за эти годы он стал для нас родным. Это всегда интересующийся, благодарный, неравнодушный, отзывчивый и понимающий зритель. И мы очень рады, что в этом году у нас есть возможность показать фильмы из программы юбилейного «Кинотавра» в Израиле – в стране, где, по понятным причинам, особенно следят за тем, что происходит в нашем кинематографе и потому особенно ждут возможности познакомиться с ним. Кроме того, хочу подчеркнуть, что все фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на иврите – мы всегда хотим максимально расширить аудиторию», – отметила продюсер фестиваля Полина Зуева.

Гостями фестиваля, помимо Меркуловой и Чупова станут режиссеры Нигина Сайфуллаева, Александр Лунгин, Анна Пармас и актриса Виктория Толстоганова.

В программе Дней российского кино в Тель-Авиве традиционно будут показаны участники и призеры 30-го фестиваля «Кинотавр»: «Давай разведемся» Анны Пармас, «Большая поэзия» Александра Лунгина, «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Гроза» Григория Константинопольского, а также сборник «Русское краткое», в который вошли фильмы «@жених» Елизаветы Стишовой, «Плачу с вами» Паулины Андреевой, «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого, «Интервью» Ивана Соснина и «Топливо» Михаила Архипова. Дни российского кино в Израиле проводятся при поддержке компаний Kartina TV и CLAL Industries.
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