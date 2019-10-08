Фильм «Человек, который удивил всех» откроет Дни российского кино в Израиле

В Тель-Авиве в театре «Гешер» с 30 октября по 2 ноября пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба смотра.
Откроются они показом фильма «Человек, который удивил всех
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
, в прошлом году получившего приз программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля (исполнительницей лучшей женской роли была названа Наталья Кудряшова
). Картину представят режиссеры.
«Дни российского кино в Израиле пройдут вот уже в восьмой раз. Мы очень любим гостеприимный зал театра «Гешер» - за эти годы он стал для нас родным. Это всегда интересующийся, благодарный, неравнодушный, отзывчивый и понимающий зритель. И мы очень рады, что в этом году у нас есть возможность показать фильмы из программы юбилейного «Кинотавра» в Израиле – в стране, где, по понятным причинам, особенно следят за тем, что происходит в нашем кинематографе и потому особенно ждут возможности познакомиться с ним. Кроме того, хочу подчеркнуть, что все фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на иврите – мы всегда хотим максимально расширить аудиторию
», – отметила продюсер фестиваля Полина Зуева
.
Гостями фестиваля, помимо Меркуловой и Чупова станут режиссеры Нигина Сайфуллаева
, Александр Лунгин
, Анна Пармас
и актриса Виктория Толстоганова
.
В программе Дней российского кино в Тель-Авиве традиционно будут показаны участники и призеры 30-го фестиваля «Кинотавр»: «Давай разведемся
» Анны Пармас, «Большая поэзия
» Александра Лунгина, «Верность
» Нигины Сайфуллаевой, «Гроза
» Григория Константинопольского
, а также сборник «Русское краткое», в который вошли фильмы «@жених
» Елизаветы Стишовой
, «Плачу с вами
» Паулины Андреевой
, «Одна историческая ошибка
» Михаила Местецкого
, «Интервью
» Ивана Соснина
и «Топливо
» Михаила Архипова
. Дни российского кино в Израиле проводятся при поддержке компаний Kartina TV и CLAL Industries.