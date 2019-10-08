Новые российские фильмы и сериалы покажут зарубежным медиакомпаниям



фото: Пресс-служба компании "Экспоконтент"

В Москве с 25 по 27 октября пройдет международный форум. Ведущие закупщики фильмов, а также представители зарубежных дистрибуторов, телеканалов, медиахолдингов и VOD платформ приедут на презентацию новых российских фильмов, анимации и сериалов, сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая и проводит форум при поддержке Министерства культуры РФ.», – отмечает министр культуры РФ Владимир Мединский.Участие в мероприятии подтвердили более 40 компаний - ведущие дистрибуторы контента из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и США, осуществляющие дистрибуцию более чем в 60 стран мира. Форум посетят представители Hulu, Globo TV, APC Kids, Wild Bunch, Canal+, Beta, Koch Media, BF Distribution, Mediaset Italy, Mediaset Spain, GO-N International, Tencent и других. Гостей ждут эксклюзивные презентации и скрининги, мировые премьеры фильмов, сериалов и анимации, деловые переговоры и встречи с ключевыми игроками российского рынка. Основные мероприятия пройдут в отеле The Ritz-Carlton и кинотеатре «Москва».», – говорит директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.Генеральным партнером Key Buyers Event стала компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») – крупнейший российский прокатчик и дистрибутор контента. Компания выпустила в российский кинопрокат более 700 фильмов и продала права на российские фильмы в более чем 154 зарубежных страны.», – отмечает генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.В качестве специального партнера вечерней программы и гала-ужина форума выступил Московский экспортный центр.», – говорит генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев.Также партнерами мероприятия стали кинокомпания CTB, Art Pictures, Wizart, ГК Планета Информ, ГК Рики, All Media, Yellow, Black &White, Star Media, Mars Media, Metrafilms.