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Новые российские фильмы и сериалы покажут зарубежным медиакомпаниям

8 октября
2019 год

Новости кино >>
8 октября 2019
В Москве с 25 по 27 октября пройдет международный форум Key Buyers Event. Ведущие закупщики фильмов, а также представители зарубежных дистрибуторов, телеканалов, медиахолдингов и VOD платформ приедут на презентацию новых российских фильмов, анимации и сериалов, сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая и проводит форум при поддержке Министерства культуры РФ.

Новые российские фильмы и сериалы покажут зарубежным медиакомпаниям
фото: Пресс-служба компании "Экспоконтент"

«Экспортный потенциал российской киноиндустрии вырос, улучшилось качество контента. Создание проектов, интересных международной аудитории, – это уже устойчивый тренд: Россия сегодня – в топ-10 стран по продажам прав на кино и сериалы. Форум Key Buyers Event в этом контексте даёт возможность организовать диалог с зарубежными партнерами на новом уровне, показать, что мы открыты к сотрудничеству, к совместным проектам. Мы разработали масштабную программу по поддержке киноиндустрии. Например, уже работает система региональных рибейтов. Рассчитываем, что в этом году они будут внедрены на федеральном уровне. Планируем сделать форум Key Buyers Event ежегодным и уверены, что он вырастет в большую эффективную площадку для профессионалов со всего мира», – отмечает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Участие в мероприятии подтвердили более 40 компаний - ведущие дистрибуторы контента из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и США, осуществляющие дистрибуцию более чем в 60 стран мира. Форум посетят представители Hulu, Globo TV, APC Kids, Wild Bunch, Canal+, Beta, Koch Media, BF Distribution, Mediaset Italy, Mediaset Spain, GO-N International, Tencent и других. Гостей ждут эксклюзивные презентации и скрининги, мировые премьеры фильмов, сериалов и анимации, деловые переговоры и встречи с ключевыми игроками российского рынка. Основные мероприятия пройдут в отеле The Ritz-Carlton и кинотеатре «Москва».

«Идея форума возникла после того, как мы проанализировали наиболее острые запросы индустрии. После обсуждения с ключевыми игроками рынка стало ясно, что одна из самых насущных проблем – отсутствие регулярного домашнего мероприятия, где все представители индустрии – национальный рынок в целом, а не отдельные производители – будут общаться с международными закупщиками и продюсерами. В Министерстве культуры прислушались к потребностям российской индустрии и поддержали эту идею. В Министерстве четко понимают, что сейчас нужно очень быстро развиваться на международном уровне, чтобы как минимум догнать ведущих мировых игроков, а в перспективе – оказаться в числе лидеров. Это необходимо и для наращивания коммерческого потенциала индустрии, и для формирования достойного образа страны в мире», – говорит директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

Генеральным партнером Key Buyers Event стала компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») – крупнейший российский прокатчик и дистрибутор контента. Компания выпустила в российский кинопрокат более 700 фильмов и продала права на российские фильмы в более чем 154 зарубежных страны.

«Мы всегда выступали за организацию подобной индустриальной площадки в России и рады, что Министерство культуры и Экспоконтент при непосредственном участии всех ключевых игроков рынка реализовали эту инициативу. «Централ Партнершип» плодотворно сотрудничает практически со всеми зарубежными компаниями, которые станут делегатами форума, и мы рады стать официальным партнером. Мы уверены, что новый формат общения привлечет дополнительное внимание к нашему контенту, и в перспективе пул иностранных производителей и байеров-участников смотра будет только расширяться. Появление такого эффективного инструмента продвижения российского контента за рубеж, несомненно, станет дополнительным стимулом для улучшения его качества», – отмечает генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

В качестве специального партнера вечерней программы и гала-ужина форума выступил Московский экспортный центр.

«Форум Key Buyers Event - уникальная возможность познакомить международных дистрибуторов контента с российской столицей. Некоторые компании не только закупают контент, но и производят его - например, китайский холдинг Tencent. Поэтому нам важно показать Москву как достойную локацию для съемок. В рамках форума мы также проведем презентацию московских компаний-производителей контента и их производственных мощностей. Это важно для развития потенциальной копродукции с зарубежными партнерами», – говорит генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев.

Также партнерами мероприятия стали кинокомпания CTB, Art Pictures, Wizart, ГК Планета Информ, ГК Рики, All Media, Yellow, Black &White, Star Media, Mars Media, Metrafilms.
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