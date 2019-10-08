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Счетная палата нашла недостатки в системе господдержки российского кино

8 октября
2019 год

Новости кино >>
8 октября 2019
Счетная палата РФ нашла недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа, сообщается на официальном сайте ведомства. В первую очередь аудиторы указали на отсутствие «четких ориентиров и направления развития на средне- и дальнесрочную перспективу», хотя кинематограф является одним из из приоритетов бюджетных расходов и включен в Стратегию культурной политики до 2030 года.

Счетная палата нашла недостатки в системе господдержки российского кино
фото: Павел Бедняков/Известия

«Фактически достижение среднесрочных целей Стратегии в области кинематографии оценивается одним целевым показателем – «доля фильмов российского производства в общем объеме». В данной связи представляется целесообразным разработать стратегический документ федерального уровня в области кинематографии, позволяющий, в частности, дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли», – заявил аудитор Михаил Мень.

По его мнению, в новом документе необходимо прописать механизмы по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков. Все потому, что в период, который проверяли аудиторы, количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом снизилось почти на 15% – до 8 млн человек.

Кроме того, Счетная палата предлагает Минкультуры пересмотреть механизм отбора заявок на поддержку производства фильмов. Именно эта статья расходов федерального бюджета заняла львиную долю из всех средств, выделенных на кино – 78,6% или 17,9 млрд рублей. Сейчас в отборе заявок участвуют экспертные советы, созданные Министерством культуры РФ.

«В состав экспертных советов входили представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий, что создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов», – констатировал Мень.

Кроме того, в механизме отбора заявок Минкульта не предусмотрен анализ ключевых критериев, влияющих на качество отбора. Например, министерство не учитывает успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе, что, как считают в Счетной палате РФ, «создает риски неэффективного использования средств федерального бюджета».

Но всё не так плохо. В целом аудиторы высоко оценивают потенциал роста российского рынка кинопоказа.

«В 2018 году на него приходилось 2,5% от мирового рынка – это 200 млн зрителей. Доля национального кино выросла более чем в полтора раза с 2012 года и теперь составляет 28,9%. По мнению контрольного ведомства, чтобы закрепить результат и выйти на указанную в Стратегии цель – 30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году – нужно перенять успешную практику других стран», – подчеркивается в сообщении Счетной палаты. В качестве примера называется опыт Франции с долей национального кино в 39,5% в 2018 году.

В Министерстве культуры с выводами аудиторов согласились и уже готовятся исправить недостатки.
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