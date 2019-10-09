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Как найти инвесторов для дебютного фильма: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

9 октября
2019 год

Новости кино >>
9 октября 2019
В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» продолжаются открытые бесплатные мастер-классы от лидеров современной медиандустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов.

Как найти инвесторов для дебютного фильма: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

9 октября в 14:30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится мастер-класс «Как запуститься с коротким метром так, чтобы заинтересовать инвесторов и начать делать полный?» На нем расскажут о том, как киносмотры помогают продвижению, какие индустриально полезные фестивали есть для начинающих авторов, где искать финансирование на свои проекты, как взаимодействовать с потенциальными инвесторами и продюсерами, что такое питчинги и что они дают, как выпустить фильм в прокат.

Спикерами выступят режиссер и продюсер десятка короткометражных фильмов, снявший полнометражную комедию «Каникулы президента» Илья Шерстобитов, резидент Comedy Club, продюсер короткометражного кино Алексей Лихницкий, режиссер короткометражной ленты «Круговое движение» и полного метра «На дальних рубежах» с Викторией Толстогановой Максим Дашкин, режиссер картин «Машка» и «Пусть будет Лиза», участвовавшей в конкурсе фестиваля «Кинотавр» Игорь Каграманов.

Кино-театр.ру ведет прямую трансляцию мероприятия.

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