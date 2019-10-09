Как найти инвесторов для дебютного фильма: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» продолжаются открытые бесплатные мастер-классы от лидеров современной медиандустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов.
9 октября в 14:30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится мастер-класс «Как запуститься с коротким метром так, чтобы заинтересовать инвесторов и начать делать полный?» На нем расскажут о том, как киносмотры помогают продвижению, какие индустриально полезные фестивали есть для начинающих авторов, где искать финансирование на свои проекты, как взаимодействовать с потенциальными инвесторами и продюсерами, что такое питчинги и что они дают, как выпустить фильм в прокат.