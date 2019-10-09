Как найти инвесторов для дебютного фильма: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

анонс

9 октября Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты Лента рассказывает об архетипах войны.

8 октября Счетная палата нашла недостатки в системе господдержки российского кино Проблема в том, что нет четких ориентиров даже на среднесрочную перспективу.

8 октября Новые российские фильмы и сериалы покажут зарубежным медиакомпаниям Международный форум Key Buyers Event пройдет в Москве с 25 по 27 октября.