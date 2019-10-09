Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты

В московской галерее «Триумф» состоялся показ фильма», сообщает пресс-служба галереи.Картина рассказывает об архетипах войны через пять сюжетных линий, центральной из которых является история советского ветерана афганской войны, страдающего посттравматическим боевым синдромом.После показа состоялась дискуссия с экспертами. Так, доктор психологических наук, профессор МГУотметил, что «».Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМНакцентировал внимание на уникальности совмещения кинематографического и научного подхода к проблематике, указав на полевые исследования Сергея Кавтарадзе на территориях проживания первобытных племен и в зонах вооружённых конфликтов, которые изложены в научной монографии автора фильма «Архетипы войны. Насилие, бессознательное и борьба за базовые потребности».