Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты

В московской галерее «Триумф» состоялся показ фильма Сергея Кавтарадзе
«Молокобезумия
», сообщает пресс-служба галереи.
Картина рассказывает об архетипах войны через пять сюжетных линий, центральной из которых является история советского ветерана афганской войны, страдающего посттравматическим боевым синдромом.
После показа состоялась дискуссия с экспертами. Так, доктор психологических наук, профессор МГУ Борис Братусь
отметил, что «Кавтарадзе рискнул погрузится в тему насилия и войны как влечения, архетипа и спутника человеческой истории. Исследование отважное и бескомпромиссное, задевающее и тревожащее каждого, кто с ним соприкасается
».
Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов
акцентировал внимание на уникальности совмещения кинематографического и научного подхода к проблематике, указав на полевые исследования Сергея Кавтарадзе на территориях проживания первобытных племен и в зонах вооружённых конфликтов, которые изложены в научной монографии автора фильма «Архетипы войны. Насилие, бессознательное и борьба за базовые потребности».