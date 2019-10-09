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Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты

9 октября
2019 год

Новости кино >>
9 октября 2019
В московской галерее «Триумф» состоялся показ фильма Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия», сообщает пресс-служба галереи.

Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты

Картина рассказывает об архетипах войны через пять сюжетных линий, центральной из которых является история советского ветерана афганской войны, страдающего посттравматическим боевым синдромом.

После показа состоялась дискуссия с экспертами. Так, доктор психологических наук, профессор МГУ Борис Братусь отметил, что «Кавтарадзе рискнул погрузится в тему насилия и войны как влечения, архетипа и спутника человеческой истории. Исследование отважное и бескомпромиссное, задевающее и тревожащее каждого, кто с ним соприкасается».

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов акцентировал внимание на уникальности совмещения кинематографического и научного подхода к проблематике, указав на полевые исследования Сергея Кавтарадзе на территориях проживания первобытных племен и в зонах вооружённых конфликтов, которые изложены в научной монографии автора фильма «Архетипы войны. Насилие, бессознательное и борьба за базовые потребности».
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фотографии >>
Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты фотографии
Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты фотографии
Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты фотографии
Фильм Сергея Кавтарадзе «Молокобезумия» обсудили эксперты фотографии
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