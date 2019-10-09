Константин Стрельников возвращается в полицию

В новом сезоне с момента событий первого, когда сотрудника архива МВД Алексея Вершинина (Стрельников) назначили на должность руководителя УВД пограничного города Портовый, прошло несколько месяцев. Вершинин почти восстановился после ранения, и ему пора возвращаться к работе. Теневой хозяин города Виктор Медушевский (Алексей Нилов) находится под следствием, и ему вот-вот огласят приговор. На первый взгляд, у полиции в лице Вершинина наконец-то появляется шанс превратить Портовый в тихий и уютный городок.
«В этом сезоне Вершинин стал более сдержанным. Он меньше суетится. Он чуть не погиб в конце прошлого сезона, и теперь на жизнь он смотрит как бы со стороны. Но он остаётся таким же «правильным» сотрудником полиции. Личная жизнь по-прежнему сложна. Своей отстранённостью он словно пытается спасти своих близких от гибели. «Не стойте рядом со мной, это опасно для жизни» – вот его внутренний девиз по отношению к родным», – говорит Стрельников.
Власть в городе постепенно прибирает к рукам московская корпорация. Чтобы бороться с теневыми структурами и столичными предпринимателями, Вершинину предстоит собрать новую команду из надёжных людей, ведь на одного майора Губина (Павел Гайдученко), пусть и ступившего на путь исправления, положиться он не может. Он обращается к своему старому товарищу Николаю Пугачёву (Кирилл Полухин) – единственному, кто поддержал Вершинина в нашумевшем деле о коррупции, из-за которого его отправили в архив с «волчьим билетом».
«Больше всего понравилось то, что режиссёр Максим Бриус и продюсеры сериала давали некую свободу. Вместе с Максимом мы потихоньку выстраивали моего героя, придумывали каким он может быть, какие у него могут быть повадки, привычки и интересы. Ведь моего героя не было в первом сезоне, и его приходилось создавать с нуля», – отмечает Полухин.
Каждая серия, как обещают, будет насыщена трюками и экшн-сценами. По словам создателей, в новом сезоне они постарались сделать повествование плотным и динамичным: на расследование одного дела будет накладываться другое, личная жизнь главных герое будет сложной и нервной, и у каждой серии будет неожиданный финал.
Съёмки картины проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо колоритных архитектурных построек северной столицы, в кадре появится другое знаменитое место окрестностей Петербурга – бывший военный стратегический аэродром «Вещево», который считался крупнейшим военно-транспортным аэродромом северо-запада России. Но после захвата гражданского самолёта ансамблем «Семь Симеонов» в 1988 году «Вещево» стало одним из самых трагических мест Ленинградской области. Сейчас на этом месте лес и заброшенные ангары, которые больше напоминают сопки или курганы, нежели капониры для самолётов.