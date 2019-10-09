Константин Стрельников возвращается в полицию

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Режиссеры и продюсеры короткометражных фильмов рассказывают, как дебютировали с полным метром.

Как найти инвесторов для дебютного фильма: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

8 октября

Счетная палата нашла недостатки в системе господдержки российского кино

Проблема в том, что нет четких ориентиров даже на среднесрочную перспективу.