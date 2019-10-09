Женскому спин-оффу «Джона Уика» нашли режиссера

Студия Lionsgate нашла режиссера для женского спин-оффа их успешной франшизы про Джона Уика
, сообщает Deadline
.
Фильм под названием «Балерина
» (Ballerina) поставит Лен Уайзмэн, работавший над франшизой «Другой мир
» и фильмом «Вспомнить всё
» с Кейт Бекинсейл
. Сценарий пишет Шэй Хаттен
, на счету которого как раз третья часть «Джона Уика
».
Главной героиней станет молодая женщина-киллер, которая хочет отомстить убийцам ее родителей. В третьем «Джоне Уике» одним из эпизодических персонажей был Балерина, которую сыграла Юнити Фелан
, но будет ли она центральным персонажем новой картины, пока неизвестно. Также непонятно, появится ли в фильме сам Джон Уик в исполнении Киану Ривза, который, впрочем, уже точно выступит одним из исполнительных продюсеров «Балерины».