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Женскому спин-оффу «Джона Уика» нашли режиссера

9 октября
2019 год

Новости кино >>
9 октября 2019
Студия Lionsgate нашла режиссера для женского спин-оффа их успешной франшизы про Джона Уика, сообщает Deadline.

Женскому спин-оффу «Джона Уика» нашли режиссера

Фильм под названием «Балерина» (Ballerina) поставит Лен Уайзмэн, работавший над франшизой «Другой мир» и фильмом «Вспомнить всё» с Кейт Бекинсейл. Сценарий пишет Шэй Хаттен, на счету которого как раз третья часть «Джона Уика».

Главной героиней станет молодая женщина-киллер, которая хочет отомстить убийцам ее родителей. В третьем «Джоне Уике» одним из эпизодических персонажей был Балерина, которую сыграла Юнити Фелан, но будет ли она центральным персонажем новой картины, пока неизвестно. Также непонятно, появится ли в фильме сам Джон Уик в исполнении Киану Ривза, который, впрочем, уже точно выступит одним из исполнительных продюсеров «Балерины».
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