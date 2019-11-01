Юлия Абдель-Фаттах и Пётр Рыков ищут девочку, пропавшую из запертой квартиры

Okko Studios представляет трейлер криминальной драмы «Прятки»
режиссёра Ирины Громозды
(«Верь мне»
). Производством проекта занималась киностудия FILM.UA при участии немецкой медийной компании ZDF Enterprises.
В обычной квартире отец и дочь играют в прятки. Закрыв глаза, отец начинает считать: «Один... Два... Три... Четыре... Пять...». Ищет девочку, но не находит. При этом квартира закрыта на ключ изнутри, и во время игры ни отец, ни ребенок ее не покидали. Поняв, что дочка действительно исчезла, отец обращается в полицию. Позже в Сети появляется видео, в котором пропавшая девочка держит табличку с загадочной комбинацией цифр. Очевидно, что ребенок похищен, и это – лишь первая жертва в чьей-то сложной и жестокой игре. За расследование этого дела берутся детективы Варта Наумова и Максим Шумов.
Главные роли в сериале сыграли Юлия Абдель-Фаттах
, Пётр Рыков
, Александр Кобзарь
, Вячеслав Довженко
, Михаил Тройник
, Яков Кучеревский
, Олег Москаленко
, Валерий Легин
, Владимир Заец
, Евгения Гладий
, Александр Соколов
, Вячеслав Бабенков
и Марина Куклина
.
Для российских зрителей сериал «Прятки»
будет доступен с 3 декабря
в онлайн-кинотеатре Okko.