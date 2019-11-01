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Юлия Абдель-Фаттах и Пётр Рыков ищут девочку, пропавшую из запертой квартиры

1 ноября
2019 год

Новости кино >>
1 ноября 2019
Okko Studios представляет трейлер криминальной драмы «Прятки» режиссёра Ирины Громозды («Верь мне»). Производством проекта занималась киностудия FILM.UA при участии немецкой медийной компании ZDF Enterprises.


В обычной квартире отец и дочь играют в прятки. Закрыв глаза, отец начинает считать: «Один... Два... Три... Четыре... Пять...». Ищет девочку, но не находит. При этом квартира закрыта на ключ изнутри, и во время игры ни отец, ни ребенок ее не покидали. Поняв, что дочка действительно исчезла, отец обращается в полицию. Позже в Сети появляется видео, в котором пропавшая девочка держит табличку с загадочной комбинацией цифр. Очевидно, что ребенок похищен, и это – лишь первая жертва в чьей-то сложной и жестокой игре. За расследование этого дела берутся детективы Варта Наумова и Максим Шумов.

Юлия Абдель-Фаттах и Пётр Рыков ищут девочку, пропавшую из запертой квартиры

Главные роли в сериале сыграли Юлия Абдель-Фаттах, Пётр Рыков, Александр Кобзарь, Вячеслав Довженко, Михаил Тройник, Яков Кучеревский, Олег Москаленко, Валерий Легин, Владимир Заец, Евгения Гладий, Александр Соколов, Вячеслав Бабенков и Марина Куклина.

Для российских зрителей сериал «Прятки» будет доступен с 3 декабря в онлайн-кинотеатре Okko.
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Юлия Абдель-Фаттах и Пётр Рыков ищут девочку, пропавшую из запертой квартиры фотографии
Юлия Абдель-Фаттах и Пётр Рыков ищут девочку, пропавшую из запертой квартиры фотографии
Юлия Абдель-Фаттах и Пётр Рыков ищут девочку, пропавшую из запертой квартиры фотографии
Юлия Абдель-Фаттах и Пётр Рыков ищут девочку, пропавшую из запертой квартиры фотографии
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