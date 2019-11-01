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Анна Фрил и Бриттани Робертсон напишут «Книги крови»

1 ноября
2019 год

Новости кино >>
1 ноября 2019
Анна Фрил и Бриттани Робертсон сыграют в новой киноадаптации хоррор-антологии Клайва Баркера «Книги крови», состоящей из шести сборников зловещих рассказов. Фильм задумал стриминговый сервис Hulu ещё год назад, уточняет Deadline.

Компанию актрисам составят Рафи Гаврон и Юл Васкес. Фрил предстоит воплотить образ скептичного психолога Мэри, после смерти своего семилетнего сына из-за лейкемии познакомившейся с Саймоном (Гаврон), который, как оказалось, может говорить за её мёртвого ребёнка. Робертсон предстанет в качестве сверхчувствительной девушки Дженны, страдающей от мизофонии — отвращения к звуку. Васкес сыграет киллера Беннетта, ради безмятежной жизни вместе с женой отправившегося на поиски бесценной книги и оказавшегося, в результате, на сверхъестественной территории.

Анна Фрил и Бриттани Робертсон напишут «Книги крови»

За постановку картины отвечает создатель «Орвилла» Браннон Брэга, для которого лента станет режиссёрским дебютом. Он же выступит со-сценаристом вместе с Адамом Саймоном и исполнительным продюсером на пару со своим коллегой по фантастическому сериалу Сетом Макфарлейном. За производство «Книг крови» отвечают Fox 21 Television Studios и Fuzzy Door Productions. В прокат хоррор выйдет осенью 2020 года.

Это уже восьмая экранизация произведений культового цикла Баркера. Ранее по рассказам были сняты такие ленты, как «Повелитель иллюзий», «Царь зла», «Кэндимэн», «Автострада», «Полуночный экспресс», «Книга крови» и «Страх», а также один из эпизодов сериала «Истории с тёмной стороны».
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Клайв БаркерЮл ВаскесРафи ГавронСет МакфарлейнБриттани РобертсонАнна Фрил
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Анна Фрил и Бриттани Робертсон напишут «Книги крови» фотографии
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