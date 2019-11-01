ревью

Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак бегут из заражённой Москвы

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Совпадение? Не думаю: что мы узнали о российском кино из проверки Счетной палаты

Непрозрачность системы распределения госсредств, траты на кино, претензии к «Союзмультфильму» и сомнительные подрядчики