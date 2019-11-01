Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак бегут из заражённой Москвы

Premier Studios представляет финальный трейлер постапокалиптической драмы «Эпидемия», показ которой стартует на онлайн платформе Premier 14 ноября.
Зрителям поведают об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни. Все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать всё с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и от семейных драм.
Мировая премьера «Эпидемии» состоялась в апреле на международном фестивале CanneSeries во Франции, а его киноверсия была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Сериал также был показан вне конкурса на международном фестивале «Край света» на Сахалине и отмечен специальным дипломом «За высочайшее достижение в жанровом кинематографе» на первом фестивале экранизаций «Читка» в Москве.