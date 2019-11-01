В России заработал Apple TV+

В России запустился Apple TV+, который грозится стать «убийцей Netflix». Как сообщается на сайте нового потокового сервиса, для ознакомления с платформой действует недельная бесплатная подписка, затем за каждый месяц нужно будет платить 199 рублей. У студентов ВУЗов есть возможность пользоваться сервисом почти бесплатно при условии, что они являются подписчиками Apple Music.
Впервые о сервисе, задуманном как онлайн-кинотеатр с оригинальными сериалами, анимационными шоу и фильмами, заговорили осенью 2018 года, а в марте 2019-го состоялся его полноценный анонс. Программа доступна в приложение Apple TV и на некоторых моделях телевизоров. Впрочем, российские пользователи могут немного расстроиться, потому как сериалы и фильмы пока идут на языке оригинала с русскими субтитрами.