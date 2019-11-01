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В России заработал Apple TV+

1 ноября
2019 год

Новости кино >>
1 ноября 2019
В России запустился Apple TV+, который грозится стать «убийцей Netflix». Как сообщается на сайте нового потокового сервиса, для ознакомления с платформой действует недельная бесплатная подписка, затем за каждый месяц нужно будет платить 199 рублей. У студентов ВУЗов есть возможность пользоваться сервисом почти бесплатно при условии, что они являются подписчиками Apple Music.

Впервые о сервисе, задуманном как онлайн-кинотеатр с оригинальными сериалами, анимационными шоу и фильмами, заговорили осенью 2018 года, а в марте 2019-го состоялся его полноценный анонс. Программа доступна в приложение Apple TV и на некоторых моделях телевизоров. Впрочем, российские пользователи могут немного расстроиться, потому как сериалы и фильмы пока идут на языке оригинала с русскими субтитрами.

В России заработал Apple TV+
фото: «Видеть»

В настоящий момент на Apple TV+ для просмотра доступны сериалы «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом, «Видеть» с Джейсоном Момоа, «Дикинсон» с Хейли Стейнфилд, «Ради всего человечества» с Йоэлем Киннаманом, «Послания призрака», анимационные «Снупи в космосе», «Помощники» и документальная лента «Королева слонов». Позднее на сервисе появятся драма «По правде говоря» с Октавией Спенсер и Аароном Полом, «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана и «Хала».

В будущем зрителей новоиспечённого онлайн-кинотеатра ждут перезапуск «Удивительных историй» Стивена Спилберга, экранизация цикла Айзека Азимова «Основание», адаптация «Истории Лизи» Стивена Кинга и другие ожидаемые проекты. Недавно стало известно, что на Apple также поработает Альфонсо Куарон.
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