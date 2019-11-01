Владимир Мединский рассказал об изменениях в господдержке кино

Министерство культуры Российской Федерации изменило подход к господдержке отечественного неигрового кино. О нововведениях рассказал в интервью ТАСС
глава ведомства Владимир Мединский
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Как отметил министр, «в 2010 году средняя сумма поддержки одной документальной ленты по линии Минкультуры составляла 700 тысяч рублей, при этом за год такие средства выделялись на выпуск почти 450 картин, отказов практически не было. Как, собственно, и никакого конкурса не было. Главное было — знать, в какой кабинет Минкультуры к кому зайти и как правильно оформить бумажки и акты сдачи-приемки. Кто-то из документалистов получал поддержку сразу пяти-десяти проектов, и их такая ситуация, конечно же, устраивала. Фактически работал конвейер по производству малобюджетной продукции, в основном — совершенно невостребованной, которая преимущественно захламляла полки киноархива в Красногорске. Как горько шутили те, кто еще пытался что-то созидать в отрасли, — полезнее было бы просто раздавать эти деньги "нуждающимся работникам доккино", не переводя пленку и флешки впустую. Мы долго пытались найти, где, когда, в кинотеатрах или на центральных ТВ-каналах демонстрировались эти "киношедевры" хотя бы один раз. Увы, наши усилия потерпели фиаско. Их часто даже в интернете найти невозможно, даже пиратских копий нет».
В настоящий момент Минкультуры полностью изменило существовавшую систему. По словам Мединского, «с одной стороны, в полтора раза — до полумиллиарда рублей — увеличили общий бюджет господдержки доккино, с другой — сократили число поддерживаемых работ, сегодня это около 200–250 проектов в год, средний размер только господдержки на один фильм — до 2 млн рублей. Особняком стоят спецпроекты. Это дорогостоящее, масштабное доккино, которое делается, как правило, совместно с центральными телеканалами. ТВ тоже инвестирует в картины большие средства и непосредственно заинтересовано в выпуске на экраны качественного продукта. Минкультуры выделяет на такие проекты до 7–8 млн рублей на каждую серию, это бюджет, который позволяет снять действительно серьезную картину, которую можно будет показать и на федеральном канале, и в кинотеатре, и на фестивале. На выходе мы получаем полнометражные фильмы или хорошие доксериалы».
Ранее Счётная палата РФ опубликовала отчёт об обнаруженных недостатках в системе государственной поддержки российского кинематографа. Одной из главных претензий стала непрозрачность механизма распределения госденег в кино и конфликт интересов. Кроме того, Счётная палата предлагает пересмотреть механизм отбора заявок на поддержку производства фильмов. Именно эта статья расходов федерального бюджета заняла львиную долю из всех средств, выделенных на кино – 78,6% или 17,9 млрд рублей. Сейчас в отборе заявок участвуют экспертные советы, созданные Министерством культуры РФ. Ведомство уже пообещало учесть все замечания Счётной палаты и в следующем году провести питчинги по новым правилам.