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Бичевин, Матвеев, Прилучный, Янковский и Шагин меняют Россию

10 ноября
2019 год

Новости кино >>
10 ноября 2019
Первый канал представляет второй трейлер исторической драмы «Союз спасения» режиссёра Андрея Кравчука («Викинг») по сценарию Никиты Высоцкого («Высоцкий. Спасибо, что живой») и Олега Маловичко («Лёд»).


Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят - здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все - положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

«Союз Спасения» - фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему остроактуальных для нашей страны, - считает продюсер Константин Эрнст. - Настоящая актуальность не в кроссовках Balenciaga и iPhone 11. Как она и тогда не была в киверах и лосинах. Актуальность в людях. Меняется все вокруг нас, не меняются только люди. Взглянуть на себя двухсотлетней давности, попытаться разобраться в себе и себя понять – вот, что было нашей основной задачей. Так что смело заходите в зал и почувствуйте вместе с нашими героями пронзительный холод морозного декабрьского утра 1825 года».

Бичевин, Матвеев, Прилучный, Янковский и Шагин меняют Россию

«Эпоха «Союза Спасения» отмечена неким «бременем красоты», - рассказывает продюсер Анатолий Максимов. - Это не просто изысканный силуэт Империи на закате Александровского правления. Это прежде всего фильм о «красивых людях». И дело не только в умении носить эффектные, почти театральные в своей экспрессивности костюмы. Дело в том, как они общаются друг с другом: функционал ещё не вытеснил из человеческих отношений почти ритуального благородства. Герои должны непременно помнить о собственных границах, «держать форму». Поэтому и разрушение их кажется таким страшным и непоправимым. Это кино про людей, которые умеют совершать поступки. Их мало, поэтому про них помнят долго».

Главные роли в ленте исполнили Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Сергей Перегудов, Виталий Кищенко, Иван Колесников, Алексей Гуськов, Александр Устюгов, Сергей Колтаков, Владислав Ветров, Александр Лазарев (младший), Ингеборга Дапкунайте, Софья Заика, Артём Ткаченко, Дмитрий Лысенков, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Юрий Батурин и другие.

Бичевин, Матвеев, Прилучный, Янковский и Шагин меняют Россию

«Они - дети 1812 года, они были «рождены» в этой победе, - пояснил исполнитель роли подполковника Сергея Муравьева-Апостола Леонид Бичевин. - И вот эти мальчики, которые были на пике славы и почувствовали дух вольности, видят, что конституция не принята, свободы фиктивные. И решают все изменить. Они были идеалистами и пострадали за свои идеалы».

«Рылеев искренне хочет действительно изменить что-то, искренне хочет попасть в историю, - говорит о своём персонаже Антон Шагин. - Он об этом говорит и не скрывает, он знает, что попадет в нее, потому что он уже вышел, и назад не вернуться. Главное, что поразило в работе над фильмом, - масштабность. Это настоящая машина времени, максимальное приближение к реальности».

«Союз спасения» в прокате с 26 декабря 2019 года.
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Бичевин, Матвеев, Прилучный, Янковский и Шагин меняют Россию фотографии
Бичевин, Матвеев, Прилучный, Янковский и Шагин меняют Россию фотографии
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