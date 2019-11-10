Бичевин, Матвеев, Прилучный, Янковский и Шагин меняют Россию

Первый канал представляет второй трейлер исторической драмы «Союз спасения»
режиссёра Андрея Кравчука
(«Викинг»
) по сценарию Никиты Высоцкого
(«Высоцкий. Спасибо, что живой»
) и Олега Маловичко
(«Лёд»
).
Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят - здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все - положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.
«Союз Спасения» - фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему остроактуальных для нашей страны
, - считает продюсер Константин Эрнст
. - Настоящая актуальность не в кроссовках Balenciaga и iPhone 11. Как она и тогда не была в киверах и лосинах. Актуальность в людях. Меняется все вокруг нас, не меняются только люди. Взглянуть на себя двухсотлетней давности, попытаться разобраться в себе и себя понять – вот, что было нашей основной задачей. Так что смело заходите в зал и почувствуйте вместе с нашими героями пронзительный холод морозного декабрьского утра 1825 года
».
«Эпоха «Союза Спасения» отмечена неким «бременем красоты»
, - рассказывает продюсер Анатолий Максимов
. - Это не просто изысканный силуэт Империи на закате Александровского правления. Это прежде всего фильм о «красивых людях». И дело не только в умении носить эффектные, почти театральные в своей экспрессивности костюмы. Дело в том, как они общаются друг с другом: функционал ещё не вытеснил из человеческих отношений почти ритуального благородства. Герои должны непременно помнить о собственных границах, «держать форму». Поэтому и разрушение их кажется таким страшным и непоправимым. Это кино про людей, которые умеют совершать поступки. Их мало, поэтому про них помнят долго
».
Главные роли в ленте исполнили Леонид Бичевин
, Максим Матвеев
, Павел Прилучный
, Иван Янковский
, Антон Шагин
, Александр Домогаров
, Игорь Петренко
, Сергей Перегудов
, Виталий Кищенко
, Иван Колесников
, Алексей Гуськов
, Александр Устюгов
, Сергей Колтаков
, Владислав Ветров
, Александр Лазарев (младший)
, Ингеборга Дапкунайте
, Софья Заика
, Артём Ткаченко
, Дмитрий Лысенков
, Кирилл Зайцев
, Юрий Борисов
, Юрий Батурин
и другие.
«Они - дети 1812 года, они были «рождены» в этой победе
, - пояснил исполнитель роли подполковника Сергея Муравьева-Апостола Леонид Бичевин. - И вот эти мальчики, которые были на пике славы и почувствовали дух вольности, видят, что конституция не принята, свободы фиктивные. И решают все изменить. Они были идеалистами и пострадали за свои идеалы
».
«Рылеев искренне хочет действительно изменить что-то, искренне хочет попасть в историю
, - говорит о своём персонаже Антон Шагин. - Он об этом говорит и не скрывает, он знает, что попадет в нее, потому что он уже вышел, и назад не вернуться. Главное, что поразило в работе над фильмом, - масштабность. Это настоящая машина времени, максимальное приближение к реальности
».
«Союз спасения»
в прокате с 26 декабря 2019
года.