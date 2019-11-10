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Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью станут киллерами

10 ноября
2019 год

Новости кино >>
10 ноября 2019
Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью присоединились к экшн-триллеру Мартина Кэмпбелла «Актив» (The Asset), уверяет Deadline.

Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью станут киллерами
фото: latestly.com

Картина поведает о наёмных убийцах Рембрандте (Китон) и Анне (Кью), у которых за плечами общее таинственное прошлое во Вьетнаме. Многие годы они соперничали друг с другом, пока не убили её наставника Муди (Джексон). Киллеры вынуждены объединиться для возвращения во Вьетнам, где, по их сведениям, и скрывается виновный в смерти.

За сценарий отвечает Ричард УэнкВеликий уравнитель»), а продюсерами числятся Артур М. СаркисянЧас пик»), Роберт Ван НорденРэмбо: Последняя кровь») и Моше Дайамант. Компания Millenium Media приступит к съёмкам 8 января 2020 года, локациями послужат Лондон, Бухарест и вьетнамский Дананг.
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Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью станут киллерами фотографии
Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью станут киллерами фотографии
Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью станут киллерами фотографии
Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью станут киллерами фотографии
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