Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон и Мэгги Кью станут киллерами

Майкл Китон
, Сэмюэл Л. Джексон
и Мэгги Кью
присоединились к экшн-триллеру Мартина Кэмпбелла
«Актив
» (The Asset), уверяет Deadline.
Картина поведает о наёмных убийцах Рембрандте (Китон) и Анне (Кью), у которых за плечами общее таинственное прошлое во Вьетнаме. Многие годы они соперничали друг с другом, пока не убили её наставника Муди (Джексон). Киллеры вынуждены объединиться для возвращения во Вьетнам, где, по их сведениям, и скрывается виновный в смерти.
За сценарий отвечает Ричард Уэнк
(«Великий уравнитель
»), а продюсерами числятся Артур М. Саркисян
(«Час пик
»), Роберт Ван Норден
(«Рэмбо: Последняя кровь
») и Моше Дайамант
. Компания Millenium Media приступит к съёмкам 8 января 2020 года, локациями послужат Лондон, Бухарест и вьетнамский Дананг.