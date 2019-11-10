Зои Салдана сыграет звезду «Эврики» Темби Лок

Зои Салдана
и Риз Уизерспун
создадут сериал Netflix «С нуля
» (From Scratch). Согласно Variety
, сценарий будущего телешоу основан на автобиографическом романе звезды «Эврики
» и «Скользящих
» Темби Лок
, ставшем бестселлером после выхода в свет в апреле 2019-го.
Салдана, являющаяся исполнительным продюсером сериала вместе с Уизерспун, воплотит на экране саму Лок. Зрителей ожидает история американской женщины, влюбившейся в сицилийца во время обучения за границей в Италии. Поженившись они приезжают в Лос-Анджелес, где муж внезапно умирает от болезни. Темби осталась одна с маленькой дочерью на руках, и ей пришлось преодолеть много трудностей, прежде чем стать популярной телевизионной актрисой.
По словам исполнительницы главной роли, «это глубокая правдивая история о любви и семье, лишениях и поддержке, которую нужно воплотить в жизнь на экране».
Сама Лок гордится тем, что её книгу адаптирует Netflix, да ещё и с «невероятно одарённой Зоей Салданой»
.
Шоураннером и исполнительным продюсером числится сестра Темби Лок Аттика
, а сопродюсерами выступят сёстры Зои Сисли Салдана
и Мэриэл Салдана
. За производство отвечают компании 3 Arts Entertainment и Hello Sunshine.