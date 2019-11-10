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Зои Салдана сыграет звезду «Эврики» Темби Лок

10 ноября
2019 год

Новости кино >>
10 ноября 2019
Зои Салдана и Риз Уизерспун создадут сериал Netflix «С нуля» (From Scratch). Согласно Variety, сценарий будущего телешоу основан на автобиографическом романе звезды «Эврики» и «Скользящих» Темби Лок, ставшем бестселлером после выхода в свет в апреле 2019-го.


Салдана, являющаяся исполнительным продюсером сериала вместе с Уизерспун, воплотит на экране саму Лок. Зрителей ожидает история американской женщины, влюбившейся в сицилийца во время обучения за границей в Италии. Поженившись они приезжают в Лос-Анджелес, где муж внезапно умирает от болезни. Темби осталась одна с маленькой дочерью на руках, и ей пришлось преодолеть много трудностей, прежде чем стать популярной телевизионной актрисой.

По словам исполнительницы главной роли, «это глубокая правдивая история о любви и семье, лишениях и поддержке, которую нужно воплотить в жизнь на экране». Сама Лок гордится тем, что её книгу адаптирует Netflix, да ещё и с «невероятно одарённой Зоей Салданой».

Шоураннером и исполнительным продюсером числится сестра Темби Лок Аттика, а сопродюсерами выступят сёстры Зои Сисли Салдана и Мэриэл Салдана. За производство отвечают компании 3 Arts Entertainment и Hello Sunshine.
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