У «Крика» появится пятая часть

ревью

Ченнинг Татум снимет фильм о собаке и похоронах

Продюсеры и актёры делятся впечатлениями о зимних съёмках.

Интервью

«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital

Преподаватель МШК Андрей Дейч рассказывает, как стать монтажером в digital и что для этого нужно