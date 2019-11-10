У «Крика» появится пятая часть

Культовая хоррор-серия ныне покойного Уэса Крэйвена
и Кевина Уильямсона
«Крик
», стартовавшая в далёком 1996 году, обзаведётся пятой частью.
Deadline
подтвердил недавно появившиеся слухи о возможном продолжении франшизы. Впрочем, изданию так и не удалось выяснить, будет ли это перезапуск или сиквел. Вернутся ли к своим ролям Нив Кэмпбелл
, Дэвид Аркетт
и Кортни Кокс
, также неизвестно.
«Крик 4
» появился на больших экранах в 2011-м, а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV
. Уэса Крэйвена не стало
в конце августа 2015-го.