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У «Крика» появится пятая часть

10 ноября
2019 год

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10 ноября 2019
Культовая хоррор-серия ныне покойного Уэса Крэйвена и Кевина Уильямсона «Крик», стартовавшая в далёком 1996 году, обзаведётся пятой частью.

У «Крика» появится пятая часть
фото: youtube.com

Deadline подтвердил недавно появившиеся слухи о возможном продолжении франшизы. Впрочем, изданию так и не удалось выяснить, будет ли это перезапуск или сиквел. Вернутся ли к своим ролям Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс, также неизвестно.

«Крик 4» появился на больших экранах в 2011-м, а через четыре года вселенная пополнилась сериалом MTV. Уэса Крэйвена не стало в конце августа 2015-го.
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У «Крика» появится пятая часть фотографии
У «Крика» появится пятая часть фотографии
У «Крика» появится пятая часть фотографии
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