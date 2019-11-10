Ченнинг Татум снимет фильм о собаке и похоронах

Ченнинг Татум
дебютирует в режиссуре комедией «Собака
» (Dog). Вторым режиссёром картины является Рид Кароли
н, уточняет Deadline
.
Над сценарием корпели Каролин, Татум и Бретт Родригес
. Актёр также числится исполнителем главной роли и продюсером фильма. Съёмки пройдут весной и летом 2020 года.
Зрителей ожидает история путешествия по Тихоокеанскому побережью бывшего военнослужащего Бриггса и его бельгийской овчарки малинуа Лулу. Поводом для такой прогулки стали похороны их лучшего друга и бывшего дрессировщика собаки.