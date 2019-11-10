Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ченнинг Татум снимет фильм о собаке и похоронах

10 ноября
2019 год

Новости кино >>
10 ноября 2019
Ченнинг Татум дебютирует в режиссуре комедией «Собака» (Dog). Вторым режиссёром картины является Рид Каролин, уточняет Deadline.

Ченнинг Татум снимет фильм о собаке и похоронах
фото: ew.com

Над сценарием корпели Каролин, Татум и Бретт Родригес. Актёр также числится исполнителем главной роли и продюсером фильма. Съёмки пройдут весной и летом 2020 года.

Зрителей ожидает история путешествия по Тихоокеанскому побережью бывшего военнослужащего Бриггса и его бельгийской овчарки малинуа Лулу. Поводом для такой прогулки стали похороны их лучшего друга и бывшего дрессировщика собаки.
версия для печати
Ссылки по теме
Ченнинга Татума уволили с работы в трейлере «Удачи Логана»
Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга
персоны
Ченнинг Татум

фотографии >>
Ченнинг Татум снимет фильм о собаке и похоронах фотографии
Малинуа
Малинуа
Ченнинг Татум
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Купцов
6 ноября ушёл из жизни актёр Александр Купцов.
Пётр Смидович
5 ноября скончался актёр Пётр Смидович.
Виталий Жигалин
5 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Жигалин.
Раиса Мухамедьярова
5 ноября ушла из жизни актриса Раиса Мухамедьярова.

День рождения >>

Виктор Байков
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Игорь Сорин
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Антон Горчев
Зои Дойч
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Эллен Помпео
Клод Рэйнс
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
Ангелы Чарли
боевик, комедия, приключения
США, 2019
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Москва-Руаян, или что творят женщины
комедия
Франция, 2018
Стражи Арктики
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, Канада, США, Южная Корея, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Душа»
Ролики фильмов
«Душа»
Вы когда-нибудь задумывались о том, как и где зарождаются ваши желания, мечты и потребности?
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен