Режиссёр ленты «Покидая Неверленд» заинтересовался антибиотиками

Дэн Рид
, наделавший шуму документальной лентой «Покидая Неверленд
» о Майкле Джексоне
, вновь поработает с HBO и BBC. Режиссёр-документалист поставит фильм «Суперинфект
» (Superbug), посвящённый феномену антибиотикорезистентности, сообщает Deadline
.
По словам Рида, зрителей ожидает «история, которая заставит зрителей усомниться в надёжности их отношений с современной медициной. Лента будет выглядеть как эпический, увлекательный фильм, в котором будут использованы компьютерная графика, драматический сценарий, оркестровая музыка и классические документальные техники, которые помогут совершить путешествие в мир, населённый необыкновенными существами».
Сюжет картины, создаваемой на стыке игрового и документального кино, будет крутиться вокруг антибиотиков. Сценарий могут доверить ведущим голливудским сценаристам. В прокате лента появится в 2021 году.