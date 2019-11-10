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Режиссёр ленты «Покидая Неверленд» заинтересовался антибиотиками

10 ноября
2019 год

Новости кино >>
10 ноября 2019
Дэн Рид, наделавший шуму документальной лентой «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне, вновь поработает с HBO и BBC. Режиссёр-документалист поставит фильм «Суперинфект» (Superbug), посвящённый феномену антибиотикорезистентности, сообщает Deadline.

Режиссёр ленты «Покидая Неверленд» заинтересовался антибиотиками
фото: deadline.com

По словам Рида, зрителей ожидает «история, которая заставит зрителей усомниться в надёжности их отношений с современной медициной. Лента будет выглядеть как эпический, увлекательный фильм, в котором будут использованы компьютерная графика, драматический сценарий, оркестровая музыка и классические документальные техники, которые помогут совершить путешествие в мир, населённый необыкновенными существами».

Сюжет картины, создаваемой на стыке игрового и документального кино, будет крутиться вокруг антибиотиков. Сценарий могут доверить ведущим голливудским сценаристам. В прокате лента появится в 2021 году.
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