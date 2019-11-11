«Дылда» Кантемира Балагова стала лучшим фильмом Женевского кинофестиваля

«Дылда
» Кантемира Балагова
признана лучшим полнометражным фильмом ХХV Женевского международного кинофестиваля
, сообщается на сайте
смотра.
В конкурсной программе полнометражного кино публике представили 55 фильмов. В рамках фестиваля также состоялись конкурсы короткометражных фильмов, телесериалов и трансмедийных работ. Среди телешоу в этом году победил датский «Мир на земле
» Кристиана Торпа
и Мари Остерби
. Почётных наград удостоены Чхан-Ук Пак
, Ксавье Долан
и Дэвид Кроненберг
.
На счету второй работы Балагова две награды 72-го Каннского кинофестиваля: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI. Картина выдвинута на «Оскар
» и «Золотой глобус
» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, Викторию Мирошниченко
, сыгравшую в фильме, могут признать лучшей актрисой на церемонии вручения наград Европейской киноакадемии
, которая пройдёт 7 декабря в Берлине.