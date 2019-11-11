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«Дылда» Кантемира Балагова стала лучшим фильмом Женевского кинофестиваля

11 ноября
2019 год

Новости кино >>
11 ноября 2019
«Дылда» Кантемира Балагова признана лучшим полнометражным фильмом ХХV Женевского международного кинофестиваля, сообщается на сайте смотра.


В конкурсной программе полнометражного кино публике представили 55 фильмов. В рамках фестиваля также состоялись конкурсы короткометражных фильмов, телесериалов и трансмедийных работ. Среди телешоу в этом году победил датский «Мир на земле» Кристиана Торпа и Мари Остерби. Почётных наград удостоены Чхан-Ук Пак, Ксавье Долан и Дэвид Кроненберг.

На счету второй работы Балагова две награды 72-го Каннского кинофестиваля: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI. Картина выдвинута на «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, Викторию Мирошниченко, сыгравшую в фильме, могут признать лучшей актрисой на церемонии вручения наград Европейской киноакадемии, которая пройдёт 7 декабря в Берлине.
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