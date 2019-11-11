Дженнифер Энистон, Роберт Дауни-младший и Милли Бобби Браун получили награды People's Choice Awards

ревью

Киноцентр на Красной Пресне, закрывающийся в декабре, и сеть кинотеатров «Каро» договорились о сотрудничестве.

Павел Прилучный попробует себя в рэпе

Интервью

Петр Рыков: «Работа в большом сериале стала для меня тестом на выносливость»

Новый «женский доктор» – о формате сериала телеканала Dомашний, отношении к своему телу и актерской профессии