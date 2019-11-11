Дженнифер Энистон, Роберт Дауни-младший и Милли Бобби Браун получили награды People's Choice Awards

В Санта-Монике на 45-й церемонии вручения наград People's Choice Awards
объявили лучших из лучших в поп-культуре. Иконой года стала Дженнифер Энистон
. Имена лауреатов опубликованы на сайте телеканала E!
, транслировавшего шоу.
Среди кинокартин победу одержал комикс «Мстители: Финал
», отмеченный также статуэткой как лучший экшен-фильм. Кроме того, на счету ленты награда Роберту Дауни-младшему
, признанному мужской звездой года. В комедийном жанре отмечен фильм Netflix «Загадочное убийство
». Ленту «После
» признали лучшей драмой, а «Аладдин
» — семейным кино.
фото: кадр из фильма «Мстители: Финал»
Зендея удостоена двух призов. За «Человека-паука: Вдали от дома
» её назвали женской звездой, а за роль в сериале «Эйфория
» — драматической телезвездой года. Тома Холланда
признали лучшим в жанре экшен-фильма. Бейонс Ноулз
досталась награда за обновлённого «Короля Льва
» в номинации «Анимационная звезда года».
В телевизионном конкурсе победили «Очень странные дела
». На их счету звание лучшего сериала и драмы, а также приз Милли Бобби Браун
как звезде телевидения уходящего года. Лучшей ТВ-комедией стала «Теория Большого взрыва
», а Кристен Белл
, сыгравшая в сериале «В лучшем мире
», получила статуэтку за комедийный талант. Коула Спрауса
отметили за «Ривердейл
» и драматическую роль в фильме «В метре друг от друга
». Без награды не осталась и «Чужестранка
».