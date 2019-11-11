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Дженнифер Энистон, Роберт Дауни-младший и Милли Бобби Браун получили награды People's Choice Awards

11 ноября
2019 год

Новости кино >>
11 ноября 2019
В Санта-Монике на 45-й церемонии вручения наград People's Choice Awards объявили лучших из лучших в поп-культуре. Иконой года стала Дженнифер Энистон. Имена лауреатов опубликованы на сайте телеканала E!, транслировавшего шоу.

Среди кинокартин победу одержал комикс «Мстители: Финал», отмеченный также статуэткой как лучший экшен-фильм. Кроме того, на счету ленты награда Роберту Дауни-младшему, признанному мужской звездой года. В комедийном жанре отмечен фильм Netflix «Загадочное убийство». Ленту «После» признали лучшей драмой, а «Аладдин» — семейным кино.

Дженнифер Энистон, Роберт Дауни-младший и Милли Бобби Браун получили награды People's Choice Awards
фото: кадр из фильма «Мстители: Финал»

Зендея удостоена двух призов. За «Человека-паука: Вдали от дома» её назвали женской звездой, а за роль в сериале «Эйфория» — драматической телезвездой года. Тома Холланда признали лучшим в жанре экшен-фильма. Бейонс Ноулз досталась награда за обновлённого «Короля Льва» в номинации «Анимационная звезда года».

В телевизионном конкурсе победили «Очень странные дела». На их счету звание лучшего сериала и драмы, а также приз Милли Бобби Браун как звезде телевидения уходящего года. Лучшей ТВ-комедией стала «Теория Большого взрыва», а Кристен Белл, сыгравшая в сериале «В лучшем мире», получила статуэтку за комедийный талант. Коула Спрауса отметили за «Ривердейл» и драматическую роль в фильме «В метре друг от друга». Без награды не осталась и «Чужестранка».
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«Мстители: Финал» стали лучшими на премии Teen Choice Awards
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АладдинВ лучшем миреВ метре друг от другаЗагадочное убийствоКороль ЛевМстители: ФиналОчень странные делаПослеРивердейлТеория Большого взрываЧеловек-паук: Вдали от домаЧужестранка

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Дженнифер Энистон, Роберт Дауни-младший и Милли Бобби Браун получили награды People's Choice Awards фотографии
Дженнифер Энистон
Зендая
Дженнифер Энистон, Роберт Дауни-младший и Милли Бобби Браун получили награды People's Choice Awards фотографии
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