Павел Прилучный попробует себя в рэпе

Режиссёр Дмитрий Губарев
и кинокомпания «Мотор фильм студия», входящая в АПКиТ, приступили в Санкт-Петербурге к съёмкам фильма «Рил Ток
».
Согласно пресс-службе Ассоциации продюсеров кино и телевидения
, картина поведает о популярном рэпере, приехавшем на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, но окружающие не подозревают, что поэт находится в глубоком творческом кризисе. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Чудом ему удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять телохранителя. Складывается так, что охранником будет... девушка. Она - профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. Герой пересматривает свою жизнь и вновь обретает способность творить.
Главную роль в фильме исполняет Павел Прилучный
. Компанию ему составят Александра Черкасова
, Кирилл Нагиев
, Юлия Франц
и другие актёры. Над сценарием корпели Анна Курбатова
и Эля Корсакова
, а за визуальную составляющую отвечает оператор Дмитрий Шлыков
. Продюсерами выступают Анна Курбатова, Михаил Курбатов
и Дмитрий Фикс
. Картина создаётся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.