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Павел Прилучный попробует себя в рэпе

11 ноября
2019 год

Новости кино >>
11 ноября 2019
Режиссёр Дмитрий Губарев и кинокомпания «Мотор фильм студия», входящая в АПКиТ, приступили в Санкт-Петербурге к съёмкам фильма «Рил Ток».


Согласно пресс-службе Ассоциации продюсеров кино и телевидения, картина поведает о популярном рэпере, приехавшем на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, но окружающие не подозревают, что поэт находится в глубоком творческом кризисе. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Чудом ему удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять телохранителя. Складывается так, что охранником будет... девушка. Она - профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. Герой пересматривает свою жизнь и вновь обретает способность творить.

Главную роль в фильме исполняет Павел Прилучный. Компанию ему составят Александра Черкасова, Кирилл Нагиев, Юлия Франц и другие актёры. Над сценарием корпели Анна Курбатова и Эля Корсакова, а за визуальную составляющую отвечает оператор Дмитрий Шлыков. Продюсерами выступают Анна Курбатова, Михаил Курбатов и Дмитрий Фикс. Картина создаётся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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Павел Прилучный попробует себя в рэпе фотографии
Павел Прилучный попробует себя в рэпе фотографии
Павел Прилучный попробует себя в рэпе фотографии
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