«Октябрь» приютит «Соловья»

Многозальный киноцентр «Соловей» на Красной Пресне и сеть кинотеатров «Каро» договорились о сотрудничестве, согласно которому на площадках «Каро» сохранятся репертуарная сетка и ценовая политика киноцентра после его закрытия, уверяют «Ведомости
».
Программу «Соловей поёт в Каро» запустят уже в январе. Президент «Каро» Ольга Зинякова
и исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей
отказались раскрыть условия соглашения. Известно лишь, что главной площадкой для «Соловья» станет кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. Соловей также уточнил, что киноцентр прекратит работу 2 декабря, а не 15 ноября, как было объявлено
ранее.
Слухи о закрытии киноцентра появились в ноябре прошлого года, когда было выдано разрешение на строительство собственнику здания, АО «Киноцентр». Тогда сообщалось, что киноцентр переделают в гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Судьба кинозалов при этом не уточнялась. Это вызвало негодование общественности. Вопрос взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин
. Однако столичные чиновники затем отметили, что строительство гостиницы на месте киноцентра является абсолютно законным, застройщик имеет все необходимые для этого документы.
Киноцентр на Красной Пресне построил в 1959-м архитектор Юлий Филлер
, после чего здание 30 лет занимало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее ставшее Всесоюзным творческо-производственным объединением «Киноцентр». С 1989 по 2005 годы там располагался Музей кино, а затем — один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.