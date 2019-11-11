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«Октябрь» приютит «Соловья»

11 ноября
2019 год

Новости кино >>
11 ноября 2019
Многозальный киноцентр «Соловей» на Красной Пресне и сеть кинотеатров «Каро» договорились о сотрудничестве, согласно которому на площадках «Каро» сохранятся репертуарная сетка и ценовая политика киноцентра после его закрытия, уверяют «Ведомости».

Программу «Соловей поёт в Каро» запустят уже в январе. Президент «Каро» Ольга Зинякова и исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей отказались раскрыть условия соглашения. Известно лишь, что главной площадкой для «Соловья» станет кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. Соловей также уточнил, что киноцентр прекратит работу 2 декабря, а не 15 ноября, как было объявлено ранее.

«Октябрь» приютит «Соловья»
фото: echotv.ru

Слухи о закрытии киноцентра появились в ноябре прошлого года, когда было выдано разрешение на строительство собственнику здания, АО «Киноцентр». Тогда сообщалось, что киноцентр переделают в гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Судьба кинозалов при этом не уточнялась. Это вызвало негодование общественности. Вопрос взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин. Однако столичные чиновники затем отметили, что строительство гостиницы на месте киноцентра является абсолютно законным, застройщик имеет все необходимые для этого документы.

Киноцентр на Красной Пресне построил в 1959-м архитектор Юлий Филлер, после чего здание 30 лет занимало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее ставшее Всесоюзным творческо-производственным объединением «Киноцентр». С 1989 по 2005 годы там располагался Музей кино, а затем — один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.
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