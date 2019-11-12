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Антон Батырев не может упустить свою любовь

12 ноября
2019 год

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12 ноября 2019
Первый канал с 18 ноября начинает показ любовной саги «Ничто не случается дважды» с Екатериной Тышкевич и Антоном Батыревым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Антон Батырев не может упустить свою любовь
фото: Пресс-служба Первого канала

История разворачивается в начале 90-х в военном пограничном городке, куда на место службы прибывают молодожены Дмитрий и Екатерина Богдановы (Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич). Юная Катя тут же влюбляется в замполита Огнева (Антон Батырев), эдакого волка-одиночку. Начальник заставы майор Калинин (Максим Дрозд) все никак не женится на своей боевой подруге Раисе (Надежда Мейхер-Грановская), он тайно влюблен в другую. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой: при взрыве дома погибают несколько главных героев.

Спустя 20 лет состоявшийся бизнесмен Вадим Огнев встречает Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь. Он понимает, что второй раз не упустит своего счастья. Неожиданно выясняется, что взрыв, из-за которого погибли люди на заставе, был неслучайным и подозрение падает на Огнева. Каждому из героев предстоит пройти свой путь, выяснить правду, чтобы жить дальше.

«"Ничто не случается дважды" – это сага о любви. Многогранная, с элементами драмы, детектива, триллера. В жизни бывают ситуации, когда люди в новых отношениях ищут черты прежних возлюбленных: внутреннее или внешнее сходство с бывшими, неосмотрительно проигрывают прошлое в настоящем. А когда обман раскрывается, когда становится ясно, что Он или Она были вместе лишь потому, что основой отношений являлась не любовь, а ассоциация с прошлым – случается драма расставания», – говорит режиссер Оксана Байрак.
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Антон Батырев не может упустить свою любовь фотографии
Антон Батырев не может упустить свою любовь фотографии
Антон Батырев не может упустить свою любовь фотографии
Антон Батырев не может упустить свою любовь фотографии
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