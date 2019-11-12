Антон Батырев не может упустить свою любовь

История разворачивается в начале 90-х в военном пограничном городке, куда на место службы прибывают молодожены Дмитрий и Екатерина Богдановы (Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич). Юная Катя тут же влюбляется в замполита Огнева (Антон Батырев), эдакого волка-одиночку. Начальник заставы майор Калинин (Максим Дрозд) все никак не женится на своей боевой подруге Раисе (Надежда Мейхер-Грановская), он тайно влюблен в другую. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой: при взрыве дома погибают несколько главных героев.
Спустя 20 лет состоявшийся бизнесмен Вадим Огнев встречает Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь. Он понимает, что второй раз не упустит своего счастья. Неожиданно выясняется, что взрыв, из-за которого погибли люди на заставе, был неслучайным и подозрение падает на Огнева. Каждому из героев предстоит пройти свой путь, выяснить правду, чтобы жить дальше.
«"Ничто не случается дважды" – это сага о любви. Многогранная, с элементами драмы, детектива, триллера. В жизни бывают ситуации, когда люди в новых отношениях ищут черты прежних возлюбленных: внутреннее или внешнее сходство с бывшими, неосмотрительно проигрывают прошлое в настоящем. А когда обман раскрывается, когда становится ясно, что Он или Она были вместе лишь потому, что основой отношений являлась не любовь, а ассоциация с прошлым – случается драма расставания», – говорит режиссер Оксана Байрак.