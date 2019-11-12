Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках»

12 ноября
2019 год

Новости кино >>
12 ноября 2019
В Москве завершились съемки второго сезона киносериала «Содержанки» от шоураннера Константина Богомолова и режиссера Дарьи Жук, сообщает пресс-служба видеосервиса Start, где зимой состоится премьера сериала.

Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Кроме Любови Аксеновой, Игоря Миркурбанова и Одина Байрона к актерскому составу присоединились Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник и Юрий Чурсин. В сериале также будет несколько звездных камео – так, Александр Молочников попытается соблазнить одну из героинь с помощью пикапа, а Роман Волобуев предстанет в образе скандального режиссера.

К своим ролям во втором сезоне вернулись Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Александр Кузнецов, Сабина Ахмедова, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Ирина Старшенбаум, Александра Ревенко, Леонид Бичевин, Семен Штейнберг и другие звезды.

«Константин Юрьевич создал калейдоскоп интересных характеров, а мы во втором сезоне дали возможность персонажам раскрыться. При этом мы стремились сделать второй сезон более динамичным. В целом, делать продолжение такого успешного проекта – это невероятный опыт и ответственность», – говорит режиссер Дарья Жук.

В новых «Содержанках» зрители узнают, не пожалеет ли Лена о том, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому. Получится ли у Даши из Саратова открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря. И, наконец, сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы.
версия для печати
Ссылки по теме
Любовь Аксенова присоединилась к составу «Содержанок»
«Содержанки»: Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества
«Говорят, какая я ужасная, неприятная, отвратительная»: Софья Эрнст о реакции зрителей на сериал «Содержанки»
Сериал «Содержанки» продлен на второй сезон
Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Софья Эрнст
Поиск по меткам
START
персоны
Любовь АксёноваСабина АхмедоваОдин Ланд БайронЛеонид БичевинКонстантин БогомоловСергей БуруновВиктор ВержбицкийИгорь ВерникРоман ВолобуевДарья ЖукСофья ЗаикаМарина ЗудинаАлександр Кузнецов (IX)Константин ЛавроненкоИгорь МиркурбановВладимир МишуковАлександр МолочниковДарья МорозАлександра РебенокАлександра РевенкоПётр СкворцовИрина СтаршенбаумЮрий ЧурсинСемён Штейнберг
фильмы
Содержанки

фотографии >>
Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках» фотографии
Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках» фотографии
Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках» фотографии
Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Роман Хрущ
11 ноября ушёл из жизни режиссёр Роман Хрущ.
Ольга Завьялова
11 ноября ушла из жизни актриса Ольга Завьялова.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Владимир Иванов (II)
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Павел Степанов
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Алекс Картер
Грейс Келли
Александра Мария Лара
Рада Митчелл
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
Ангелы Чарли
боевик, комедия, приключения
США, 2019
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Москва-Руаян, или что творят женщины
комедия
Франция, 2018
Стражи Арктики
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, Канада, США, Южная Корея, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен