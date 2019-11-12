Константин Лавроненко и Юрий Чурсин появятся в новых «Содержанках»

В Москве завершились съемки второго сезона киносериала «Содержанки» от шоураннера Константина Богомолова и режиссера Дарьи Жук, сообщает пресс-служба видеосервиса Start, где зимой состоится премьера сериала.
«Константин Юрьевич создал калейдоскоп интересных характеров, а мы во втором сезоне дали возможность персонажам раскрыться. При этом мы стремились сделать второй сезон более динамичным. В целом, делать продолжение такого успешного проекта – это невероятный опыт и ответственность», – говорит режиссер Дарья Жук.
В новых «Содержанках» зрители узнают, не пожалеет ли Лена о том, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому. Получится ли у Даши из Саратова открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря. И, наконец, сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы.