Яна Крайнова выходит на след опасного маньяка

По сюжету сериала в Москве совершено несколько убийств одним способом: жертв ставили на колени и делали выстрел в затылок. Делом заинтересовалась подполковник полиции, следователь Екатерина Павленкова (Яна Крайнова). Холодный расчёт и логика профессионального следока помогает ей выявить
неуловимую связь между, казалось бы, совершенно разными людьми. Павленкова понимает, что столкнулась с серийным убийцей. Её цель – предугадать его действия на шаг вперед. Но жертв становится больше и под угрозу попадает начальник Павленковой, генерал Бочарников (Евгений Сидихин). Разгадав последнюю уловку убийцы, Павленкова сама может стать его жертвой.
«Это один из немногих проектов, где была возможность сотворчества – мы вместе с
режиссером и продюсером придумывали образ Екатерины Павленковой. Я могла предлагать своё видение героини, но чтобы что-то предложить – нужно об этом хорошо подумать. Совместно пришли к тому, что она была воспитана отцом-генералом как мальчик, он внушал ей: «ты должна быть умной, сильной, рассчитывать только на себя». У неё есть кулон в виде треугольника. В кино не должно быть лишних деталей – так, подумали и пришли к выводу, что это подарок отца, на котором выгравировано одно из значений имени Екатерина – «Безупречная». Сразу понятно, какую ответственность он на свою дочь повесил - в прямом и переносном смысле. Естественно, это повлияло на неё во взрослом возрасте: отсутствие эмпатии, очень холодная, скупа на эмоции. Она не умеет выражать свою любовь и, естественно, у неё из-за этого не складывается личная жизнь. А вот расследования это для неё всё – там, среди маньяков и убийц, ей интересного и понятно по каким правилам жить», – говорит Крайнова.
Съёмки проекта пройдут в Москве и Московской области. Премьера сериала «Статья 105» состоится на телеканале НТВ.