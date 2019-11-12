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Яна Крайнова выходит на след опасного маньяка

12 ноября
2019 год

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12 ноября 2019
«Киностудия КИТ» начала съемки сериала «Статья 105» с Яной Крайновой в главной роли, сообщает пресс-служба киностудии.

Яна Крайнова выходит на след опасного маньяка
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

По сюжету сериала в Москве совершено несколько убийств одним способом: жертв ставили на колени и делали выстрел в затылок. Делом заинтересовалась подполковник полиции, следователь Екатерина Павленкова (Яна Крайнова). Холодный расчёт и логика профессионального следока помогает ей выявить
неуловимую связь между, казалось бы, совершенно разными людьми. Павленкова понимает, что столкнулась с серийным убийцей. Её цель – предугадать его действия на шаг вперед. Но жертв становится больше и под угрозу попадает начальник Павленковой, генерал Бочарников (Евгений Сидихин). Разгадав последнюю уловку убийцы, Павленкова сама может стать его жертвой.

«Это один из немногих проектов, где была возможность сотворчества – мы вместе с
режиссером и продюсером придумывали образ Екатерины Павленковой. Я могла предлагать своё видение героини, но чтобы что-то предложить – нужно об этом хорошо подумать. Совместно пришли к тому, что она была воспитана отцом-генералом как мальчик, он внушал ей: «ты должна быть умной, сильной, рассчитывать только на себя». У неё есть кулон в виде треугольника. В кино не должно быть лишних деталей – так, подумали и пришли к выводу, что это подарок отца, на котором выгравировано одно из значений имени Екатерина – «Безупречная». Сразу понятно, какую ответственность он на свою дочь повесил - в прямом и переносном смысле. Естественно, это повлияло на неё во взрослом возрасте: отсутствие эмпатии, очень холодная, скупа на эмоции. Она не умеет выражать свою любовь и, естественно, у неё из-за этого не складывается личная жизнь. А вот расследования это для неё всё – там, среди маньяков и убийц, ей интересного и понятно по каким правилам жить», – говорит Крайнова.

Съёмки проекта пройдут в Москве и Московской области. Премьера сериала «Статья 105» состоится на телеканале НТВ.
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НТВРепортаж со съемочной площадки
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Статья 105

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Яна Крайнова выходит на след опасного маньяка фотографии
Яна Крайнова выходит на след опасного маньяка фотографии
Яна Крайнова выходит на след опасного маньяка фотографии
Яна Крайнова выходит на след опасного маньяка фотографии
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