Марат Башаров станет «Титаником»

Кораблев – новый начальник отделения УВД, где служит майор Потапов, которого играет Пореченков.
«Моего персонажа за глаза все называют Титаник – очень точное определение. Как изначально и был одноименный корабль в то время, когда его построили – непотопляемый, огромный, роскошный. А в конце оказалось, что обычный айсберг смог его отправить ко дну. Играю начальника УВД, полковника по фамилии Кораблев, которого из глубинки за выслуги перевели в Москву. Как и любой карьерист (а он карьерист!) Кораблев пытается добиться еще большего продвижения по карьерной лестнице», – рассказывает о своем персонаже Марат Башаров.
Во втором сезоне зрители увидят продолжение истории майора Потапова и необычной девушки Люси. У Люси видение: она видит смерть Потапова, он умирает у неё на руках, на их свадьбе. Это страшное видение преследует её. Кто стрелял? Как спасти Потапова? Она должна увидеть! Должна изменить неизбежное! Пока она это не сделает, они не могут быть вместе.
«Главное во втором сезоне «Гадалки» – это человеческие отношения, есть история любви, есть история сложных взаимоотношений двух женщин и мужчины, есть взаимоотношения с новым человеком, который появляется в отделении УВД, где работает Потапов, есть также внутренняя история героев, вот о чём мы будет говорить в продолжении «Гадалки». Мы возвращаемся в этом смысле к старому, хорошему кинематографу, который говорит, что всё таки мы – люди! И этим людям будет очень тяжело, они будут ломаться, запутываться и выходить из этих сложных, душевных отношений, вот об этом мы хотим рассказать зрителю», – говорит Михаил Пореченков.