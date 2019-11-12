Новый сезон ситкома «СашаТаня» выйдет 25 ноября

На канале ТНТ 25 ноября начнется показ нового сезона ситкома «СашаТаня», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
В новом сезоне ситкома «СашаТаня» Сильвестр Сергеев (Алексей Климушкин) научится жить с нуля и будет вынужден экономить на всем подряд. Нет, кое-что у олигарха все же осталось – 15 тысяч, правда, не в долларах. Стрельнув у сына (Андрей Гайдулян) еще пятерку, он отправляется в ближайший ТЦ, чтобы сменить футболку, тапки и спортивные штаны на костюм. Надо постепенно возвращаться в бизнес. Теперь Сильвестр Сергеев в стильном «итальянском» костюме-тройке за 5 тысяч рублей, на руке у него «швейцарские» часы еще за три тысячи, еще пара-тройка тысяч уходит на «стильные» ботинки, и остается какая-то мелочь на поминутную аренду водителя с представительским авто. Для чего ему весь этот маскарад? Просто он собрался предложить своим бывшим друзьям-олигархам очень перспективный стартап. Но как известно – по одежке встречают.
В ситком возвращается Артур Микаэлян или просто Майкл (Арарат Кещян). Он один из немногих героев «Универа», кто регулярно появляется в эпизодах «СашиТани». На сей раз он будет не один, а вместе со своим племянником Гришей, которого заботливый дядюшка трудоустраивает в контору Сергеева. Правда, из всех перспективных навыков, которыми обладает Гриша, по-настоящему полезный только один: Гриша – уверенный пользователь кулера.
Также в новых эпизодах главных героев ждет ремонт детской, Саше предстоит покупка мотоцикла, сестре Тани Кате сдача экзаменов в автошколе, а Сильвестра Андреевича больничные покои, после того как он попробует блюдо, приготовленное Таней (Валентина Рубцова). Но совершенно неожиданно пищевое отравление обернется для него счастьем.