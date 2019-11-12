Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новый сезон ситкома «СашаТаня» выйдет 25 ноября

12 ноября
2019 год

Новости кино >>
12 ноября 2019
На канале ТНТ 25 ноября начнется показ нового сезона ситкома «СашаТаня», сообщает пресс-служба телеканала.

Новый сезон ситкома «СашаТаня» выйдет 25 ноября
фото: Пресс-служба канала ТНТ

В новом сезоне ситкома «СашаТаня» Сильвестр Сергеев (Алексей Климушкин) научится жить с нуля и будет вынужден экономить на всем подряд. Нет, кое-что у олигарха все же осталось – 15 тысяч, правда, не в долларах. Стрельнув у сына (Андрей Гайдулян) еще пятерку, он отправляется в ближайший ТЦ, чтобы сменить футболку, тапки и спортивные штаны на костюм. Надо постепенно возвращаться в бизнес. Теперь Сильвестр Сергеев в стильном «итальянском» костюме-тройке за 5 тысяч рублей, на руке у него «швейцарские» часы еще за три тысячи, еще пара-тройка тысяч уходит на «стильные» ботинки, и остается какая-то мелочь на поминутную аренду водителя с представительским авто. Для чего ему весь этот маскарад? Просто он собрался предложить своим бывшим друзьям-олигархам очень перспективный стартап. Но как известно – по одежке встречают.

В ситком возвращается Артур Микаэлян или просто Майкл (Арарат Кещян). Он один из немногих героев «Универа», кто регулярно появляется в эпизодах «СашиТани». На сей раз он будет не один, а вместе со своим племянником Гришей, которого заботливый дядюшка трудоустраивает в контору Сергеева. Правда, из всех перспективных навыков, которыми обладает Гриша, по-настоящему полезный только один: Гриша – уверенный пользователь кулера.

Также в новых эпизодах главных героев ждет ремонт детской, Саше предстоит покупка мотоцикла, сестре Тани Кате сдача экзаменов в автошколе, а Сильвестра Андреевича больничные покои, после того как он попробует блюдо, приготовленное Таней (Валентина Рубцова). Но совершенно неожиданно пищевое отравление обернется для него счастьем.
версия для печати
Ссылки по теме
Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Андрей ГайдулянАрарат КещянАлексей КлимушкинВалентина Рубцова
фильмы
Сашатаня

фотографии >>
Новый сезон ситкома «СашаТаня» выйдет 25 ноября фотографии
Новый сезон ситкома «СашаТаня» выйдет 25 ноября фотографии
Новый сезон ситкома «СашаТаня» выйдет 25 ноября фотографии
Новый сезон ситкома «СашаТаня» выйдет 25 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Роман Хрущ
11 ноября ушёл из жизни режиссёр Роман Хрущ.
Ольга Завьялова
11 ноября ушла из жизни актриса Ольга Завьялова.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Владимир Иванов (II)
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Павел Степанов
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Алекс Картер
Грейс Келли
Александра Мария Лара
Рада Митчелл
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
Анатолий Крупнов. Он был...
биография, музыкальный фильм
Россия, 2019
Ангелы Чарли
боевик, комедия, приключения
США, 2019
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Москва-Руаян, или что творят женщины
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен