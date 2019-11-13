Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм «Кома» откроет Неделю российского кино в Чехии

13 ноября
2019 год

Новости кино >>
13 ноября 2019
Фильм «Кома» режиссера Никиты Аргунова откроет Неделю российского кино Flash Film Festival, который пройдет в Праге и в Карловых Варах с 19 по 25 ноября, сообщают организаторы фестиваля.

Фильм «Кома» откроет Неделю российского кино в Чехии

Главный герой картины – молодой талантливый архитектор после таинственной и страшной аварии приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство Комы, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться.Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое Кома на самом деле.На премьере в Праге картину представят продюсер фильма Армен Ананикян, актеры Риналь Мухаметов и Антон Пампушный. В российский прокат лента выйдет только в конце января.

В программу фестиваля вошли более 25 фильмов. Среди них семейная лента «Робо», шпионский боевик «Герой», фильм Юрия Быкова «Завод», российско-китайский проект «Тайна печати дракона», победившая на фестивале «Окно в Европу» снятая на мобильный телефон лента «Смерть нам к лицу», лауреаты фестиваля «Кинотавр» – «Ван Гоги» Сергея Ливнева и «Выше неба» Оксаны Карас, лента Михаила Идова «Юморист», комедии «Трезвый водитель» и «Как я стал русским», хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье», кассовый хит «Громкая связь», фильм Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность» и многие другие картины. Все фильмы на Неделе российского кино представят создатели.

Фильмом закрытия фестиваля станет фантастический триллер «Аванпост». В Праге фильм представит режиссер Егор Баранов, актеры Алексей Чадов и Лукерья Ильяшенко.

Показы организованы кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике.
версия для печати
персоны
Армен АнаникянНикита АргуновЕгор БарановЮрий БыковМихаил ИдовЛукерья ИльяшенкоОксана КарасСергей ЛивневРиналь МухаметовАнтон ПампушныйВладимир ХотиненкоАлексей Чадов
фильмы
АванпостВан ГогиВыше небаГеройГромкая связьЗаводКак я стал русскимКомаЛенин. НеизбежностьПиковая дама. ЗазеркальеРобоТайна печати драконаТрезвый водительЮморист

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Роман Хрущ
11 ноября ушёл из жизни режиссёр Роман Хрущ.
Ольга Завьялова
11 ноября ушла из жизни актриса Ольга Завьялова.

День рождения >>

Виталий Доронин
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Владимир Уан-Зо-Ли
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Михаил Черняк
Айдин Юсупова
Джерард Батлер
Гуннар Бьёрнстранд
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Крис Нот
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
Анатолий Крупнов. Он был...
биография, музыкальный фильм
Россия, 2019
Ангелы Чарли
боевик, комедия, приключения
США, 2019
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Москва-Руаян, или что творят женщины
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Первая любовь»
Ролики фильмов
«Первая любовь»
Молодой боксёр со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен