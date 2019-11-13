Фильм «Кома» откроет Неделю российского кино в Чехии

Фильм «Кома
» режиссера Никиты Аргунова
откроет Неделю российского кино Flash Film Festival, который пройдет в Праге и в Карловых Варах с 19 по 25 ноября, сообщают организаторы фестиваля.
Главный герой картины – молодой талантливый архитектор после таинственной и страшной аварии приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство Комы, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться.Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое Кома на самом деле.На премьере в Праге картину представят продюсер фильма Армен Ананикян
, актеры Риналь Мухаметов
и Антон Пампушный
. В российский прокат лента выйдет только в конце января.
В программу фестиваля вошли более 25 фильмов. Среди них семейная лента «Робо
», шпионский боевик «Герой
», фильм Юрия Быкова
«Завод
», российско-китайский проект «Тайна печати дракона
», победившая на фестивале «Окно в Европу» снятая на мобильный телефон лента «Смерть нам к лицу
», лауреаты фестиваля «Кинотавр» – «Ван Гоги
» Сергея Ливнева
и «Выше неба
» Оксаны Карас
, лента Михаила Идова
«Юморист
», комедии «Трезвый водитель
» и «Как я стал русским
», хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье
», кассовый хит «Громкая связь
», фильм Владимира Хотиненко
«Ленин. Неизбежность
» и многие другие картины. Все фильмы на Неделе российского кино представят создатели.
Фильмом закрытия фестиваля станет фантастический триллер «Аванпост
». В Праге фильм представит режиссер Егор Баранов
, актеры Алексей Чадов
и Лукерья Ильяшенко
.
Показы организованы кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике.