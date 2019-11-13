Всё о сериалах и дебютах: прямая трансляция ток-шоу «Телемании»

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» проходят «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 13 ноября в 14.30 и в 16.00 состоятся два таких мероприятия.
В 14.30 режиссеры Сергей Мац и Владимир Котт расскажут о том, почему сейчас большие продюсеры и режиссёры делают упор на производство сериалов и чем отличается формат сериалов для ТВ от онлайн-платформ.
В 16.00 продюсеры Александра Алехина и Ирина Обидова расскажут о работе Кино.Платформы Potential и главной российской площадке для дебютантов – молодежном кинорынке Cinemarket, который недавно прошел в Санкт-Петербурге.