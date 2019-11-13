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«Друзья» могут воссоединиться для специального выпуска

13 ноября
2019 год

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13 ноября 2019
Звезды и создатели легендарного сериала «Друзья» могут воссоединиться для нового, специального эпизода шоу, сообщает The Hollywood reporter.

«Друзья» могут воссоединиться для специального выпуска

Источники издания утверждают, что переговоры со всем ключевым актерским составом и шоураннерами проекта ведет новый стриминг-сервис HBO Max, который начнет свою полноценную работу в мае 2020 года. В библиотеке сервиса как раз и будут все выпуски «Друзей». Пока же до конца этого года права на показ сериала есть у Netflix, где «Друзья» почти каждый месяц находятся в топе просмотров.

По данным The Hollywood reporter, переговоры с «Друзьями» еще далеко от своего завершения. Однако актерский состав проекта, вроде как, готов воссоединиться для нового эпизода.
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