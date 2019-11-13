«Друзья» могут воссоединиться для специального выпуска

Звезды и создатели легендарного сериала «Друзья
» могут воссоединиться для нового, специального эпизода шоу, сообщает The Hollywood reporter
.
Источники издания утверждают, что переговоры со всем ключевым актерским составом и шоураннерами проекта ведет новый стриминг-сервис HBO Max, который начнет свою полноценную работу в мае 2020 года. В библиотеке сервиса как раз и будут все выпуски «Друзей». Пока же до конца этого года права на показ сериала есть у Netflix, где «Друзья» почти каждый месяц находятся в топе просмотров.
По данным The Hollywood reporter, переговоры с «Друзьями» еще далеко от своего завершения. Однако актерский состав проекта, вроде как, готов воссоединиться для нового эпизода.