Валерий Панков воспитывает дочь Анастасии Цымбалару

Героиня Цымбалару – Нина Никитина готовится к свадьбе с Олегом (Сергей Радченко), но иногда тайно ездит издалека посмотреть на 8-летнюю девочку Варю (Анжелика Эшбаева). Варя – родная дочь Нины, от которой ей пришлось отказаться вскоре после родов. Сейчас у девочки есть приемные родители, Мария и Андрей Громовы (Евгения Мякенькая и Валерий Панков). Но однажды происходят трагические события – в жизни Нины появляется Егор (Александр Крючков), который изнасиловал ее девять лет назад. Череда следующих событий переворачивает ситуацию с ног на голову.
«История непростая, эмоциональная и кровоточащая. Чуть ли не каждый эпизод наполнен человеческой болью. У меня вообще нет легких сцен, где я могла бы перевести дыхание. К счастью, мне не пришлось в жизни испытать ничего подобного, и я не знаю, что на самом деле переживает женщина, которая подверглась сексуальному насилию. В ходе подготовки к роли я пыталась максимально проникнуться характерной атмосферой – смотрела фильмы по теме и интервью с женщинами – жертвами изнасилования, читала периодику и специальную литературу. И прониклась настолько, что теперь чувствую себя одним целым с Ниной», – говорит Анастасия Цымбалару.
Андрей Громов, которого играет Валерий Панков, удочерил малютку Варю, но через какое-то время становится отцом-одиночкой. Судьба и ему приготовила немало испытаний.
«Да, такой водоворот событий даже представить себе страшно, а вот играть – одно удовольствие. Отрицательные моменты в жизни надо принимать стойко, чтобы они закалили тебя и минус превратили в плюс. Это моя четвертая работа с режиссером Евой Стрельниковой. Она написала хороший сценарий, а команда на площадке всегда слаженная, и артист чувствует себя в семье. Когда от Евы поступает предложение, я не делаю выбор, а сразу соглашаюсь, даже не читая сценарий», – отмечает актер.
Интересный, но проблемный персонаж достался актеру Александру Крючкову. Он играет Егора – хладнокровного эгоистичного подонка.
«Егор вырос в обеспеченной семье, но в какой-то момент потерялся и сбился с пути. Он мажор, которому все давалось легко и просто, он не привык слышать отказы. И если сталкивается с чем-то подобным, прёт, как бык на красный цвет. Но все же Егор раскаивается в своих плохих поступках. Например, в одной из сцен он скажет своей жертве: «Прости, я не хотел так!» Но он боится ответственности и пытается избежать наказания», – делится впечатлениями Александр Крючков.