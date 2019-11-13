Джим Керри охотится за инопланетным ежом

В сети появился новый трейлер приключенческого фэнтези «Соник в кино»
, основанного на знаменитой серии видеоигр от Sega. Создатели фильма прислушались к критике фанатов
и доработали внешний вид главного героя.
Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого – культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
Главные роли в картине исполнили Джеймс Марсден
, Бен Шварц
, Наташа Ротвелл
, Тика Самптер
, Нил МакДонаф
, Адам Палли
, Джим Керри
и другие. Режиссером выступил Джефф Фаулер
(«Суслик обломался»
), а за сценарий отвечали Патрик Кэйси
(«Переполох в общаге»
), Джош Миллер
и Орен Узил
(«Частица Бога»
).
В российский прокат «Соник в кино»
выйдет 20 февраля 2020
года.