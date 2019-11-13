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Джим Керри охотится за инопланетным ежом

13 ноября
2019 год

Новости кино >>
13 ноября 2019
В сети появился новый трейлер приключенческого фэнтези «Соник в кино», основанного на знаменитой серии видеоигр от Sega. Создатели фильма прислушались к критике фанатов и доработали внешний вид главного героя.


Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого – культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

Джим Керри охотится за инопланетным ежом

Главные роли в картине исполнили Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротвелл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри и другие. Режиссером выступил Джефф Фаулер («Суслик обломался»), а за сценарий отвечали Патрик Кэйси («Переполох в общаге»), Джош Миллер и Орен Узил («Частица Бога»).

В российский прокат «Соник в кино» выйдет 20 февраля 2020 года.
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Джим Керри охотится за инопланетным ежом фотографии
Джим Керри охотится за инопланетным ежом фотографии
Джим Керри охотится за инопланетным ежом фотографии
Джим Керри охотится за инопланетным ежом фотографии
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